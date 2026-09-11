Toto Dumitrescu (28 de ani), fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul deschis după accidentul rutier produs în septembrie 2025, în București.

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În urmă cu un an, Dumitrescu Jr. a fost implicat într-un accident rutier, în care a lovit puternic o mașină care trebuia să-i acorde prioritate.

La 48 de ore de la producerea accidentului, fiul fostului fotbalist a fost găsit în timp ce se ascundea într-un apartament din nordul Capitalei, alături de iubita lui. A fost reținut pentru 24 de ore.

Toto Dumitrescu nu mai are voie să conducă timp de trei ani

Curtea de Apel București a respins joi, 10 septembrie, apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, astfel că sentința pronunțată în aprilie a rămas definitivă.

Toto Dumitrescu fusese condamnat în primă instanță la doi ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pentru părăsirea locului accidentului.

Instanța a stabilit și un termen de supraveghere de trei ani. În aceeași perioadă, fiului lui Ilie Dumitrescu îi este interzis să conducă pe drumurile publice orice vehicul pentru care este necesar permis de conducere.

Totodată, acesta trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, conform observatornews.com.

Dosarul are la bază accidentul produs pe 14 septembrie 2025, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii, din București.

Deși actorul avea prioritate, o șoferiță aflată într-un Audi nu a cedat trecerea și a încercat să traverseze intersecția.

Toto Dumitrescu a acroșat mașina femeii în partea stângă. Apoi, automobilul condus de fiul fostului fotbalist a ricoșat în altă mașină aflată în intersecție.

2 zile au trecut până când polițiștii l-au găsit pe Toto Dumitrescu, după ce acesta a părăsit locul accidentului

Tânăra implicată în accident era jucătoarea de tenis Ilinca Dalina Amariei.

După accident, Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la Institutul Național de Medicină Legală, iar rezultatul a indicat consum de cocaină.

„Nu am consumat droguri. Am fugit pentru că m-am speriat. A fost greșeala ei!”, declarase anterior Toto Dumitrescu.

Tenismena a fost rănită în urma impactului, iar ulterior a contestat soluțiile de clasare dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, solicitând instanței reanalizarea acuzațiilor.

Sportiva n-a avut însă câștig de cauză, iar judecătorii au respins ca nefondată plângerea privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

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