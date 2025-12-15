„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Michael Vaughan a vorbit despre masacrul de pe plaja Bondi (Foto: IMAGO, montaj GOLAZO.ro)
Diverse

„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 13:55
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 13:55
  • Michael Vaughan (51 de ani), fost căpitan al echipei naționale de cricket a Angliei, a vorbit despre momentele de panică trăite în timpul atacului armat de pe plaja Bondi din Sidney, Australia.
  • Doi bărbați, tată și fiu, au ucis 16 persoane, iar cel puțin alte 42 au fost rănite.

Tatăl, identificat ca fiind Sajid Akram (50 de ani), a fost ucis la fața locului, în timp ce fiul, Naveed Akram (24 de ani), se află în stare critică la spital.

Oficialii au descris atacul armat de duminică ca fiind un atac antisemit țintit, relatează hotnews.ro.

Scene de război înainte de Genoa - Inter FOTO+VIDEO. Ultrașii celor două echipe au făcut prăpăd înainte de meci: mașini incendiate, 15 polițiști răniți!
Citește și
Scene de război înainte de Genoa - Inter FOTO+VIDEO. Ultrașii celor două echipe au făcut prăpăd înainte de meci: mașini incendiate, 15 polițiști răniți!
Citește mai mult
Scene de război înainte de Genoa - Inter FOTO+VIDEO. Ultrașii celor două echipe au făcut prăpăd înainte de meci: mașini incendiate, 15 polițiști răniți!

Vaughan fusese să-l vadă pe fiul său jucând cricket în suburbia Mosman din Sydney, înainte de a se întoarce în zona plajei Bondi pentru a lua cina alături de soție și de cele două fiice ale sale.

Michael Vaughan, despre masacrul de pe plaja Bondi: „Nimeni nu știa ce se întâmplă”

Vaughan, care se află în Australia pentru a comenta o competiție de cricket, se afla pe terasa din fața restaurantului Royal Bondi, în apropierea locului unde s-a desfășurat atacul, puțin după ora locală 18:30, când a văzut mașinile de poliție invadând străzile.

„Beam ceva până când urma să se deschidă restaurantul, la ora 19:00. Eram afară, pe terasă, și vorbeam la telefon. Dintr-o dată, a apărut poliția peste tot și m-am gândit că probabil a avut loc un atac de rechin sau poate o bătaie pe plajă. Apoi am început să aud împușcături și am crezut că sunt artificii.

La ușă erau doi paznici care ne-au spus să intrăm repede înăuntru. Toată lumea era foarte sumbră. Nimeni nu știa ce se întâmplă, dar apoi au început să circule zvonuri că în tot orașul aveau loc atacuri.

Era o cameră plină cu aproximativ 30 de evrei care petreceau în pub, iar noi eram toți închiși înăuntru și ni s-a spus că nu putem pleca. Cineva a spus că Dover Heights, o suburbie situată pe dealul cu vedere la plajă, fusese atacată. Nu le-am spus fetelor mele ce spuneau oamenii. Am fost ținuți acolo câteva ore.

Puteam vedea o ușoară panică pe fețele paznicilor. Se spunea că oamenii erau luați ostatici pe plajă. Presupun că, dacă ești paznic într-o situație ca asta, și ție îți trec multe gânduri prin cap. Poți să încasezi un pumn, dar nu poți să vezi un glonț care vine spre tine”, a declarat Vaughan, potrivit dailymail.co.uk.

Poliția a dezvăluit că zvonul potrivit căruia Dover Heights ar fi fost, de asemenea, atacat era fals.

aproximativ 1.000 de persoane
participau la evenimentul de Hanuka, care a avut loc într-un mic parc de lângă plaja Bondi, a precizat poliția locală

S-ar fi putut întâmpla oriunde”

Martorii au povestit că atacul a durat aproximativ 10 minute, până când proprietarul unui magazin de fructe, Ahmed al-Ahmed (43 de ani), l-a imobilizat și dezarmat pe unul dintre bărbați. Considerat un erou, acesta a fost operat, fiind împușcat de două ori.

Având în vedere faptul că Australia se clasează în mod constant printre cele mai sigure țări, Vaughan a avertizat că un asemenea atac poate avea loc oriunde în lume.

„Îmi pare nespus de rău pentru bieții oameni care și-au pierdut viața și pe cei dragi. Nu-mi vine să cred că s-a întâmplat aici. Unul dintre motivele pentru care vii în Australia este că te simți în siguranță aici.

Din fericire, după câteva ore ni s-a permis să ieșim și am putut să ne întoarcem la casa noastră din Coogee, situată în apropiere.

Azi dimineață m-am plimbat pe plaja de acolo și atmosfera era foarte sumbră. Presupun că toată lumea își dă seama că s-ar fi putut întâmpla și acolo. S-ar fi putut întâmpla oriunde”, a mai spus fostul mare jucător de cricket.

A fost înfricoșător să fiu blocat într-un restaurant din Bondi. Acum sunt acasă, în siguranță, dar mulțumesc mult serviciilor de urgență și bărbatului care l-a confruntat pe terorist. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați. Michael Vaughan, pe X, după masacrul de pe plaja Bondi

Citește și

„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
11:19
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
„Asta mănânc în fiecare zi” Dieta inedită a speranței tenisului mondial: „Are un gust oribil, dar te obișnuiești”
Tenis
10:48
„Asta mănânc în fiecare zi” Dieta inedită a speranței tenisului mondial: „Are un gust oribil, dar te obișnuiești”
Citește mai mult
„Asta mănânc în fiecare zi” Dieta inedită a speranței tenisului mondial: „Are un gust oribil, dar te obișnuiești”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
cricket australia Michael Vaughan atac terorist masacru
Știrile zilei din sport
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Superliga
00:34
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!” » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Citește mai mult
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Diverse
15.12
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Citește mai mult
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Superliga
15.12
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Citește mai mult
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Campionate
15.12
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Citește mai mult
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:16
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
11:35
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
11:41
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
10:51
Perez atacă din nou arbitrii Președintele lui Real Madrid, mesaj furibund: „De ce suntem singurii care luptă pentru dreptate?!”
Perez atacă din nou arbitrii Președintele lui Real Madrid, mesaj furibund: „De ce suntem singurii care luptă pentru dreptate?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Superliga
15.12
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon
Citește mai mult
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
15.12
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15.12
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
15.12
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 17 rapid 19 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share