„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

Michael Vaughan (51 de ani), fost căpitan al echipei naționale de cricket a Angliei, a vorbit despre momentele de panică trăite în timpul atacului armat de pe plaja Bondi din Sidney, Australia.

Doi bărbați, tată și fiu, au ucis 16 persoane, iar cel puțin alte 42 au fost rănite.

Tatăl, identificat ca fiind Sajid Akram (50 de ani), a fost ucis la fața locului, în timp ce fiul, Naveed Akram (24 de ani), se află în stare critică la spital.

Oficialii au descris atacul armat de duminică ca fiind un atac antisemit țintit, relatează hotnews.ro.

Vaughan fusese să-l vadă pe fiul său jucând cricket în suburbia Mosman din Sydney, înainte de a se întoarce în zona plajei Bondi pentru a lua cina alături de soție și de cele două fiice ale sale.

Michael Vaughan, despre masacrul de pe plaja Bondi: „Nimeni nu știa ce se întâmplă”

Vaughan, care se află în Australia pentru a comenta o competiție de cricket, se afla pe terasa din fața restaurantului Royal Bondi, în apropierea locului unde s-a desfășurat atacul, puțin după ora locală 18:30, când a văzut mașinile de poliție invadând străzile.

„Beam ceva până când urma să se deschidă restaurantul, la ora 19:00. Eram afară, pe terasă, și vorbeam la telefon. Dintr-o dată, a apărut poliția peste tot și m-am gândit că probabil a avut loc un atac de rechin sau poate o bătaie pe plajă. Apoi am început să aud împușcături și am crezut că sunt artificii.

La ușă erau doi paznici care ne-au spus să intrăm repede înăuntru. Toată lumea era foarte sumbră. Nimeni nu știa ce se întâmplă, dar apoi au început să circule zvonuri că în tot orașul aveau loc atacuri.

Era o cameră plină cu aproximativ 30 de evrei care petreceau în pub, iar noi eram toți închiși înăuntru și ni s-a spus că nu putem pleca. Cineva a spus că Dover Heights, o suburbie situată pe dealul cu vedere la plajă, fusese atacată. Nu le-am spus fetelor mele ce spuneau oamenii. Am fost ținuți acolo câteva ore.

Puteam vedea o ușoară panică pe fețele paznicilor. Se spunea că oamenii erau luați ostatici pe plajă. Presupun că, dacă ești paznic într-o situație ca asta, și ție îți trec multe gânduri prin cap. Poți să încasezi un pumn, dar nu poți să vezi un glonț care vine spre tine ”, a declarat Vaughan, potrivit dailymail.co.uk.

Poliția a dezvăluit că zvonul potrivit căruia Dover Heights ar fi fost, de asemenea, atacat era fals.

aproximativ 1.000 de persoane participau la evenimentul de Hanuka, care a avut loc într-un mic parc de lângă plaja Bondi, a precizat poliția locală

„ S-ar fi putut întâmpla oriunde”

Martorii au povestit că atacul a durat aproximativ 10 minute, până când proprietarul unui magazin de fructe, Ahmed al-Ahmed (43 de ani), l-a imobilizat și dezarmat pe unul dintre bărbați. Considerat un erou, acesta a fost operat, fiind împușcat de două ori.

Având în vedere faptul că Australia se clasează în mod constant printre cele mai sigure țări, Vaughan a avertizat că un asemenea atac poate avea loc oriunde în lume.

„Îmi pare nespus de rău pentru bieții oameni care și-au pierdut viața și pe cei dragi. Nu-mi vine să cred că s-a întâmplat aici. Unul dintre motivele pentru care vii în Australia este că te simți în siguranță aici.

Din fericire, după câteva ore ni s-a permis să ieșim și am putut să ne întoarcem la casa noastră din Coogee, situată în apropiere.

Azi dimineață m-am plimbat pe plaja de acolo și atmosfera era foarte sumbră. Presupun că toată lumea își dă seama că s-ar fi putut întâmpla și acolo. S-ar fi putut întâmpla oriunde”, a mai spus fostul mare jucător de cricket.

A fost înfricoșător să fiu blocat într-un restaurant din Bondi. Acum sunt acasă, în siguranță, dar mulțumesc mult serviciilor de urgență și bărbatului care l-a confruntat pe terorist. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați. Michael Vaughan, pe X, după masacrul de pe plaja Bondi

