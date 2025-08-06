Nu subestimează Craiova Antrenorul lui Spartak Trnava : „Greu de citit, calitate individuală mare”

Michal Scasny (46 de ani), antrenorul celor de la Spartak Trnava, a prefațat duelul cu Universitatea Craiova, din turul trei preliminar al Conference League.

Michal Scasny nu o subestimează pe Universitatea Craiova și spune despre olteni că este un adversar imprevizibil.

Michal Scasny: „Sunt greu de citit”

„Sunt greu de citit. Trec de la o formație 3-5-2 la 3-4-3 sau 4-3-3, au o variabilitate mare în atac.

Este mai dificil să te pregătești pentru ei în defensivă, au jucători de calitate individuală mare, dar vom face tot posibilul să obținem un rezultat bun acolo și ulterior să avansăm”, a declarat Michal Scasny, potrivit site-ului oficial al clubului.

Martin Mikovic: „ Vrem să obținem un rezultat bun”

Alături de tehnicianul slovacilor, la conferința de presă a participat și veteranul Martin Mikovic (34 de ani), care își dorește ca Trnava să obțină un rezultat pozitiv, pentru a avea cât mai mulți suporteri alături la manșa retur.

„Toată lumea, atât în club, cât și în rândul fanilor, trebuie să vadă că există pace și bună dispoziție în echipă.

Ne-am distrat timp de 1-2 zile după Trencin, dar acum ne pregătim pentru următorul meci.

Vrem să obținem un rezultat bun, astfel încât cât mai mulți oameni să vină la meciul de acasă. Cred că putem face lucruri mărețe pe terenul nostru” , a declarat Mikovic, în primă fază.

Fundașul lateral are amintiri frumoase din confruntările cu echipele românești. În 2012, Spartak Trnava întâlnea FCSB în turul trei preliminar din Europa League.

Slovacii învingeau în Ghencea, scor 1-0, chiar după un gol marcat de Mikovic, care își aduce aminte cu plăcere de acel moment. Ulterior, roș-albaștrii treceau mai departe, după 3-0 în manșa retur:

„Bineînțeles că îmi amintesc de acel gol. Și de faptul că noi am avut un șut pe poartă acolo, ei au avut vreo 20 și am câștigat (n.r. râde).

Am accepta același rezultat acum. Dar marcatorul ar putea fi cu ușurință altcineva, nu contează”.

