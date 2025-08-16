Mierza Firjatullah (16 ani) a fost protagonistul unui moment periculos la un meci de la Cupa Independenței U17.

Imaginile cu incidentul în care a fost implicat fotbalistul indonezian au făcut înconjurul lumii.

VIDEO Mierza Firjatullah, celebrare care se putea încheia dramatic!

Mierza Firjatullah a reușit să înscrie în favoarea naționalei U17 a Indoneziei în meciul cu Tadjikistan, 1-1.

După reușită, fotbalistul a dorit să celebreze alături de fanii prezenți pe stadion, dar a fost implicat într-un incident.

Alergând spre suporteri, tânărul fotbalist a sărit peste panourile publicitare, apoi a vrut să sară unul dintre gardurile arenei pentru a ajunge la peluză:

Endonezyalı futbolcu Mierza Firjatullah, gol sevincini yaşarken yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. pic.twitter.com/onT0v1bOQP — TRT HABER (@trthaber) August 14, 2025

Însă între terenul de joc și peluză exista un șanț uriaș, pe care Firjatullah nu l-a văzut, astfel că a căzut în gol de la aproximativ 3 metri.

Din fericire, acesta nu s-a resimțit după căzătură. Ulterior, unul dintre agenții de pază prezenți la stadion l-a ajutat să revină pe teren, dar a fost scos puțin mai târziu, pentru a nu risca alte probleme.

Echipa U17 a Indoneziei se află pe locul doi în clasamentul Cupei Independenței 2025, cu patru puncte din două meciuri, la două puncte în spatele celor din Mali, care au un parcurs perfect. Uzbekistanul e pe ultimul loc, fără niciun punct.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport