„Își căutau și acum dinții pe jos!” Mihai Bendeac, mesaj violent după imaginile de la Miercurea Ciuc cu fratele său
Andrei și Mihai Bendeac. Foto: Instagram, @aka_bendy
Superliga

„Își căutau și acum dinții pe jos!” Mihai Bendeac, mesaj violent după imaginile de la Miercurea Ciuc cu fratele său

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 09:48
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 10:37
  • Csikszereda - Dinamo 1-3. Mihai Bendeac (43 de ani), actor și om de televiziune, a avut o reacție deplasată după incidentele petrecute la masa presei în timpul meciului din etapa #9 a Superligii.
  • Fratele său mai mic, Andrei Bendeac (26 de ani), face parte din stafful lui Dinamo și lucrează ca analist video.
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Acesta s-a aflat printre membrii staffului „câinilor” implicați în conflictul cu reprezentanții clubului din Miercurea Ciuc.

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Mihai Bendeac, reacție violentă după imaginile cu fratele său de la Miercurea Ciuc

Mihai Bendeac a distribuit pe Instagram imaginile publicate de GOLAZO.ro, însoțind videoclipul de un mesaj dur:

„Dacă eram acolo cu frate-meu… Își căutau ăia și acum dinții pe jos!”, a scris actorul.

În descrierea postării, Bendeac a adăugat „WTF?”, prescurtarea expresiei englezești „What the fuck?” (Ce dracului?)

Incidentul a avut loc în prima repriză a partidei Csikszereda - Dinamo. Joao Bagao, secundul lui Nuno Campos, alături de analiștii video Andrei Bendeac și Iulian Militaru, urmăreau partida de la masa presei și lucrau pe laptopuri, efectuând analiza meciului în timp real.

Din informațiile GOLAZO.ro, un oficial al gazdelor le-a cerut celor trei să părăsească zona, motivând că nu sunt reprezentanți ai presei și că prezența și reacțiile lor i-ar fi deranjat pe suporterii aflați în apropiere.

Tensiunea a crescut în momentul în care unul dintre reprezentanții forțelor de ordine a încercat să-l tragă de mână pe unul dintre membrii staffului dinamovist.

Bogdan Alecu, ofițerul de presă al lui Dinamo, a intervenit și a încercat să explice că analiștii clubului folosesc în mod obișnuit zona rezervată presei pentru a avea acces la prize și la internet, necesare activității lor.

În cele din urmă, cei trei au acceptat să se mute într-o altă zonă, însă acolo nu au avut condițiile necesare pentru a-și continua munca și au revenit la locurile inițiale în repriza secundă.

Potrivit membrilor staffului dinamovist, după revenirea la masa presei le-ar fi fost oprit accesul la internet.

  • Reporterul GOLAZO.ro care a filmat scena, precum și jurnaliștii Pro TV prezenți, care filmau și ei, au fost amenințați de un oficial al gazdelor ca nu vor mai primi acreditări la meciurile celor de la Csikszereda

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