Mihai Bobonete (46 de ani), cunoscutul actor român și fan înrăit al Craiovei, a devenit acționar al grupării din Bănie.

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Anunțul a fost făcut de comediant prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, înaintea partidei Craiova - KuPS 2-1, din manșa retur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League.

Mihai Bobobente a devenit acționar la U Craiova

Bobonete a publicat și fotografii în care apare alături de Mihai Rotaru, finanțatorul și acționarul majoritar al clubului.

„Astăzi (n.r. joi) e o zi mare, de meci important și pentru toată suflarea oltenească, iar pentru mine este Ziua Z, pentru că de astăzi sunt acționar la Universitatea Craiova.

Pentru că inima mea bate în ritmul tobelor de la peluză, pentru că sufletul îmi dansează de fiecare dată pe ritmul Olteniei, Eterna Terra Nova, și pentru că Jiul îmi curge prin vene în alb-albastru, pentru toate astea sunt de azi noul acționar al Universității Craiova”, a scris actorul cunoscut pentru rolul său din Las Fierbinți.

U Craiova a ajuns la 13 acționari

Potrivit termene.ro, campioana României avea 12 acționari înainte de venirea lui Bobonete.

Dintre aceștia, cinci erau persoane fizice: Mihai Rotaru, Florin Enceanu, Ovidiu Costeșin, Bogdan Năstase și Adrian Racoviță, în timp ce ceilalți nouă erau persoane juridice, ale căror identități nu apar în informațiile publice ale ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului).

„Sunt persoane low-profile, preferă să nu se vorbească. Sunt cu sufletul alături de Universitatea Craiova și atunci vrem să o lăsăm așa. Trebuie să fac recensământul, pesemne că o să apară unii noi și atunci ne vom updata.

Cred că suntem 11 sau 12 acționari în momentul ăsta, dar chiar nu am stat să ne numărăm între noi. (n.r. Câți acționari ar urma să mai vină) Doi, trei, patru, cinci, unul, e greu de spus pentru că pot să spun că nu ne interesează doar banii unui acționar”, spunea Mihai Rotaru în luna noiembrie pentru fanatik.ro.

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