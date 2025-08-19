Sud Dinamo, act de vandalism Fanii „câinilor” au pictat cu graffiti un monument istoric din București

Scriitorul Teodor Hossu-Longin a semnalat o situație revoltătoare, chiar în mijlocul Bucureștiului.

Suporterii din Peluza Sud a celor de la Dinamo au vandalizat o clădire istorică din Capitală, considerată monument istoric.

Teodor Hossu-Longin a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care atrage atenția asupra vandalismului din București.

Concret, acesta a filmat graffiti-urile realizate acum mai mult timp de câțiva membri ai Peluzei Sud Dinamo pe zidurile Casei Hristu, o clădire construită la 1871 și încadrată ca monument istoric de pe Calea Victoriei.

„Haideți să vă arăt cum se păstrează în București o clădire de patrimoniu. Este vorba despre Casa Hristu, un monument de arhitectură construit la 1871.

Băieții deștepți de la Sud Dinamo s-au gândit ei să își lase amprenta extraordinară pe un asemenea monument istoric.

Nu s-au limitat să vopsească doar lateralul, s-au gândit să-și lase semnătura și pe partea din față a clădirii”, a spus Teodor Hossu-Longin, în timp ce filma clădirea.

Teodor Hossu-Longin e scriitor, fost jurnalist sportiv și realizator TV. El este fratele comentatorului Emil Hossu-Longin de la TVR

