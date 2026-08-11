„Ne primesc cu brațele deschise”  FCSB schimbă din nou arena de acasă » Roș-albaștrii vor juca în provincie cu UTA +12 foto
FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Ne primesc cu brațele deschise” FCSB schimbă din nou arena de acasă » Roș-albaștrii vor juca în provincie cu UTA

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 23:12
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că roș-albaștrii intenționează să dispute la Târgoviște meciul de pe teren propriu cu UTA Arad.
  • Partida FCSB - UTA este programată pe 29 august, în etapa #7 din Liga 1.
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FCSB a ales „Arcul de Triumf” după ce conducerea clubului s-a plâns de starea gazonului de pe Stadionul Steaua, iar acum roș-albaștrii iau în calcul o nouă mutare.

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FCSB vrea să joace cu UTA la Târgoviște

„Cu UTA vom juca la Târgoviște. Florin Cernat a văzut terenul, e impecabil. Ne primesc cu brațele deschise.

Nu trebuie să cerem acordul nimănui, vom fi sprijiniți și de LPF, Hațegan va monta VAR-ul acolo.

Toată lumea e deschisă și înțelege că îți bați joc de fotbal dacă poți juca pe un teren bun și nu o faci”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, arena pe care evoluează Chindia, are o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri.

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan
Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan

Galerie foto (12 imagini)

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan
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Mihai Stoica anunță un nou atacant la FCSB

În aceeași intervenție, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB este foarte aproape să mai facă un transfer în compartimentul ofensiv.

„Mâine sau poimâine vom semna un atacant care nu e Drăguș. Se vor schimba multe”, a spus Stoica.

În această perioadă de mercato, FCSB a continuat să insiste pentru un posibil transfer al lui Denis Drăguș (27 de ani).

De asemenea, după remiza cu Farul, 2-2, Becali anunța că va face o ofertă pentru Jovo Lukic (27 de ani) de la U Cluj.

Ardelenii au cerut 3 milioane de euro pentru atacantul bosniac, însă oficialul roș-albaștrilor a afirmat că este dispus să plătească doar jumătate din sumă.

  • Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian sunt singurii atacanți de meserie pe care FCSB îi are în lot. David Miculescu, în prezent accidentat, și Florin Tănase au mai fost folosiți și ei pe această poziție.

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