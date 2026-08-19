Dan Petrescu a refuzat FCSB!   De ce nu a acceptat propunerea lui Gigi Becali și când va reveni pe bancă: „Până atunci, nu” +12 foto
Dan Petrescu
Superliga

Dan Petrescu a refuzat FCSB! De ce nu a acceptat propunerea lui Gigi Becali și când va reveni pe bancă: „Până atunci, nu”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 18:36
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat de ce Dan Petrescu (58 de ani) a refuzat oferta roș-albaștrilor.
  • Oficialul a precizat și când va reveni Petrescu în antrenorat.
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În urmă cu două săptămâni, Gigi Becali, patronul echipei, a transmis că ar fi dispus să-i ofere lui Dan Petrescu postul de director tehnic în cadrul clubului FCSB.

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Mihai Stoica, despre Dan Petrescu: „A zis că nu vrea să amestece meseria de antrenor cu asta”

Deși a fost dorit cu insistență de FCSB, Dan Petrescu nu vrea să accepte propunerea lui Gigi Becali. Mihai Stoica a explicat de ce „Bursucul” a refuzat oferta și a anunțat când va reveni pe banca unei echipe.

„Am stat cu Dan Petrescu la meci (n.r. cu FC Botoșani, scor 3-2), da, dar cred că l-am speriat cu reacţiile mele (n.r. râde).

Pe mine mă linişteşte prezenţa lui. Ca să fie lucrurile clare, Dan Petrescu va antrena din vara anului viitor, până atunci nu.

Eu îl tot rog să vină alături de noi, nu să antreneze, să ne mai dea o mână de ajutor, dar a zis că nu vrea să amestece meseria de antrenor cu asta.

A zis că nu-i place să preia o echipă în timpul campionatului, vrea să meargă undeva unde să-şi facă el strategia şi să aducă jucători.

Oricum, nu există meci pe care să nu-l vadă, nu doar că vine pe stadioane, nu există să-i scriu în timpul meciului şi să nu se uite, ăsta e Dan Petrescu”, a declarat, marți, Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FOTO. Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș 2-0

Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (1).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (2).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (3).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (4).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (5).jpg
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Ce a declarat Gigi Becali despre Dan Petrescu la FCSB

„Venirea lui Dan Petrescu a fost ideea lui MM. A zis că vine la meciuri și îi prinde bine. A zis: «Îmi pare rău de el, e băiat extraordinar, îl luăm?». Că îi prinde și lui bine cu boala.

Mai mult pentru el îl luam, să spun adevărul, pentru Dan, că e băiat bun. Dar nu cu mult stres, că nu are nevoie de stres.

Să ne dea sfaturi, să mă consilieze pe mine... Eu o fac pentru Dan dacă vrea. I-am zis lui MM că are mână liberă de la mine pentru Dan.

Pe mine mă deranja că înjura, dar acum nu mai înjură, că a avut boala aia, s-a lecuit de înjurături”, spunea patronul FCSB pe 6 august, la emisiunea „Liga DigiSport”.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

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