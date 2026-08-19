„Mă întorc și voi face ce am zis” Promisiunea lui Pancu după ce a aflat decizia Comisiei: „Așa a fost la CFR, așa va fi și la Rapid” +13 foto
Daniel Pancu (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Mă întorc și voi face ce am zis” Promisiunea lui Pancu după ce a aflat decizia Comisiei: „Așa a fost la CFR, așa va fi și la Rapid”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 18:26
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul echipei Rapid București, a reacționat după ce a aflat că a fost suspendat două etape.
  • Tehnicianul a fost eliminat în derby-ul cu Dinamo, după ce a avut o ieșire nervoasă la adresa arbitrului Horațiu Feșnic.
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În urma sancțiunii primite, tehnicianul giuleștenilor nu va putea da indicații de pe bancă la meciurile din Liga 1 cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

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Daniel Pancu, suspendat două etape: „Nici măcar un cartonaș galben nu voi mai lua”

În minutul 53 al derby-ului bucureștean, arbitrul Horațiu Feșnic a întrerupt jocul pe un atac pozițional al Rapidului, pentru ca dinamovistul Alexandru Musi, care era căzut pe gazon, să poată primi îngrijiri medicale.

Pancu a avut o criză de nervi la adresa „centralului” și a fost eliminat. Tehnicianul risca o suspendare de maximum șapte etape, însă va rata doar următoarele două partide.

„Două etape? Mă așteptam, sincer! O să am mult mai multă grijă de acum înainte! Și la CFR am luat 4 cartonașe galbene și mi-am zis că din acel moment nu mai iau niciunul și așa a fost! Așa va fi și acum la Rapid!

Mă concentrez doar pe ce am eu de făcut, nu mai bag în seamă arbitrii și o să vedeți că nici măcar un cartonaș galben nu voi mai lua!

Vor trece și aceste două meciuri, cu Petrolul și Craiova, apoi mă întorc pe bancă și voi face ce am zis”, a declarat Pancu, potrivit fanatik.ro.

  • Pancu s-a ales și cu o amendă de 360 de lei pe care trebuie să o plătească în termen de o săptămână.

FOTO. Ieșirea nervoasă și eliminarea lui Pancu din Rapid - Dinamo 0-1

Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg
Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
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Meciul Petrolul - Rapid este programat vineri, cu începere de la ora 20:30, la Ploiești. În etapa #7, giuleștenii vor primi vizita Universității Craiova, campioana României. Momentan, data și ora meciului nu a fost stabilită.

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