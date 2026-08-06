„Mână liberă” Gigi Becali, noi detalii despre discuțiile cu Dan Petrescu : „Mă deranja că înjură, dar s-a lecuit”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a dat noi detalii despre o posibilă colaborare cu Dan Petrescu (58 de ani).

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Toamna trecută, „Bursucul” a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă și a fost nevoit să se retragă din activitate. A avut nevoie de tratament și de o perioadă de recuperare.

Odată cu începerea noului sezon, tehnicianul a fost prezent la meciurile FC Voluntari - FC Botoșani (2-2) și FCSB - FC Argeș (0-2).

Gigi Becali, despre Dan Petrescu la FCSB: „Îi dau mână liberă!

În urmă cu câteva zile, Becali a transmis că ar fi dispus să-i ofere lui Petrescu postul de director tehnic. Acum a oferit mai multe detalii.

„Venirea lui Dan Petrescu a fost ideea lui MM. A zis că vine la meciuri și îi prinde bine . A zis: «Îmi pare rău de el, e băiat extraordinar, îl luăm?». Că îi prinde și lui bine cu boala.

Mai mult pentru el îl luam, să spun adevărul, pentru Dan, că e băiat bun. Dar nu cu mult stres, că nu are nevoie de stres.

Să ne dea sfaturi, să mă consilieze pe mine... Eu o fac pentru Dan dacă vrea. I-am zis lui MM că are mână liberă de la mine pentru Dan.

Pe mine mă deranja că înjura, dar acum nu mai înjură, că a avut boala aia, s-a lecuit de înjurături”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Liga DigiSport”

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

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