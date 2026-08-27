FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Superliga

FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 09:19
  • Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lăsat de înțeles că Denis Drăguș (27 de ani) ar urma să ajungă în scurt timp la echipa sa.
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MM Stoica a făcut un anunț bombă imediat după eliminarea Craiovei din Europa League.

Oficialul campioanei a fost întrebat despre atacantul pe care FCSB îl va aduce după plecarea lui Daniel Bîrligea. După ce a spus că „roș-albaștrii” sunt dispuși să plătească pentru un transfer, acesta a lăsat să se înțeleagă că nu va mai fi nevoie.

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MM Stoica îl așteaptă pe Denis Drăguș la FCSB: „Ăsta e feelingul meu”

Motivul? Denis Drăguș, atacantul dorit de Gigi Becali de săptămâni bune, ar urma să se elibereze de contractul cu Trabzonspor și să ajungă gratis la FCSB!

„Suntem pregătiți să dăm și bani pe un atacant. Eu am însă o presimțire că va fi Drăguș. Așa cred. Nu știu sigur, n-am avut nicio discuție cu el, dar așa cred. Ăsta e feelingul meu.

Știu că a făcut pregătirea cu Trabzonspor, chiar dacă n-a jucat în amicale. Drăguș e jucător important, jucător de echipă națională”, a declarat Mihai Stoica.

Președintele CA de la FCSB l-a comparat apoi pe Drăguș cu Bîrligea.

„E alt profil față de Bîrligea. Bîrligea are în plus o calitate extraordinară: marchează goluri ușor. Bineînțeles, când e în formă și își dorește foarte mult să dea totul. Marchează ușor.

Drăguș are alte calități. Are o tehnică mai bună. Are dribling. Este jucătorul cu cele mai multe driblinguri în raport cu minutele jucate în sezonul trecut din Turcia. În condițiile în care el n-a marcat.

Dacă o să vină, o să spun tot ce văd la el. Are niște calități... La națională a fost, pentru mine, jucătorul cu cele mai neașteptate evoluții și realizări. A fost unul dintre jucătorii importanți în campania formidabilă pentru Euro 2024, dar și la turneul final”, a continuat MM Stoica.

Bîrligea a semnat cu Frosinone

Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost prezentat de Frosinone, nou-promovata din Serie A, după ce FCSB și-a dat acordul pentru împrumutul atacantului.

Italienii plătesc 1,5 milioane de euro pentru împrumut, iar în contract există o obligație de cumpărare pentru alte 3,5 milioane de euro, dacă Frosinone se salvează de la retrogradare. În acest scenariu, FCSB ar încasa în total 5 milioane de euro.

Dacă Frosinone retrogradează, Bîrligea va reveni la FCSB.

Drăguș, tot mai aproape de despărțirea de Trabzonspor

Denis Drăguș mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, până în vara lui 2028, însă atacantul nu mai intră în planurile formației din Turcia. Internaționalul român nu a fost înscris nici pe lista pentru campionat, nici pe cea pentru competițiile europene.

În aceste condiții, Drăguș încearcă să ajungă la un acord pentru rezilierea contractului. Atacantul ar mai avea de încasat peste 3 milioane de euro până la finalul înțelegerii și încearcă să obțină o parte cât mai mare din această sumă pentru a accepta despărțirea de Trabzonspor.

Gigi Becali îl dorește de mai multe săptămâni la FCSB și este pregătit să facă un efort financiar important pentru internaționalul român.

Patronul campioanei i-a oferit lui Drăguș un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon, însă condiția esențială pentru realizarea mutării este ca atacantul să devină liber de contract.

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