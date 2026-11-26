Mihai Stoica (61 de ani), fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a rămas plăcut impresionat de engleza lui Edi Iordănescu (48 de ani), noul tehnician al lui Watford.

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Fostul selecționer a susținut primul său antrenament la gruparea din Championship, care a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare.

Mihai Stoica, impresionat de engleza lui Edi Iordănescu

Mihai Stoica a văzut și el secvențele și a scos în evidență engleza fluentă vorbită de Iordănescu Jr.

Fostul oficial de la FCSB a evidențiat importanța acestui aspect pentru un antrenor care activează în fotbalul englez.

„Engleză foarte bună, engleză fotbalistică pe care foarte mulți tehnicieni veniți îndeosebi din Spania, după ani de zile petrecuți în Anglia, nu o posedă. L-am auzit și pe Unai Emery, chinuie limba. Pepe Mel n-a putut să învețe engleza.

Edi pleacă bine de tot, pentru că e tare complicat să antrenezi în limba engleză în Anglia, dar el nu are handicap”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mie îmi place, pentru că ești la început și trebuie să le spui ce vrei de la ei și cred că este foarte important să stai în mijlocul lor în momentele astea. Când ai terminat, poți să stai pe bancă, cu mâinile în buzunar. Nu ai cum să stai acum pe bancă, să te uiți, să-i lași și la antrenament să le spui că „nu e bine” Basarab Panduru

FOTO. Edi Iordănescu, primul antrenament la Watford

Mihai Stoica: „Un singur lucru am să-i reproșez”

Întrebat dacă experiențele avute cu Ioan Varga la CFR Cluj și Gigi Becali la FCSB îl vor ajuta pe Edi Iordănescu îl vor ajuta la Watford, Stoica a replicat:

„A fost prea puțin la noi (n.r. FCSB) ca să-l treci la palmares. Eu nu i-am reproșat decât că vorbea prea mult. Îmi pierd atenția și nu pot să primesc prea multe informații.

În rest, pe cuvântul meu de onoare, are personalitate și știe să antreneze. Asta e un lucru cert”, a concluzionat MM.

Cine face parte din stafful lui Edi Iordănescu

Watford a anunțat că noul antrenor va fi însoțit de trei colaboratori: Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

Primul meci pe banca echipei pentru Edi Iordănescu va fi cel cu Derby County, sâmbătă, de la ora 17:00.

Watford se află pe locul 20 în al doilea eșalon englez, cu doar 15 puncte adunate după primele 17 etape, la trei puncte deasupra liniei roșii.

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