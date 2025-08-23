Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a comentat situația ivită în Scoția, la meciul tur cu Aberdeen, 2-2, când 3 dintre jucătorii campioanei nu au primit viză.

Returul dintre FCSB și Aberdeen va avea loc joi, de la ora 21:30, la București, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

FCSB n-a putut conta în Scoția pe 3 jucători importanți, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, care nu a primit viză.

Mihai Stoica, nervos după probleme din Scoția: „Este lipsă totală de respect”

La două zile distanță, MM Stoica încă era supărat pe autoritățile britanice pentru că i-au împiedicat pe cei 3 să joace.

„Legia Varșovia a întâmpinat aceeași situație ca noi. Au jucat la doar 122 de mile de noi, la Edinburgh. Poți să spui că a fost vorba de obtuzitatea autorităților britanice după Brexit, dar nu este asta. Este lipsă totală de respect. Diplomații noștri ne-au ajutat foarte mult, s-a ajuns la cel mai înalt nivel și oamenii au refuzat să dea vize.

Li s-a explicat foarte clar că nu e vorba de o viză de muncă. E ciudat. Noi nu ne-am dus cu jucătorii ca ei să muncească acolo, să fie remunerați acolo. Eu asta înțeleg prin viză de muncă.

Ei s-au dus să joace un meci sub egida UEFA, care ar trebui să intervină. Probabil că Marea Britanie e atât de importantă pentru UEFA, încât ajung să se poarte cu mănuși cu ei”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „O foarte mare lipsă de respect a autorităților britanice față de români”

Situația a fost una de neînțeles, pentru că cei trei jucători au putut intra în Marea Britanie și au asistat la meci din tribune!

„Am întâmpinat o problemă, mai exact o foarte mare lipsă de respect a autorităților britanice față de români. Serviciul de obținere a vizelor e externalizat, dacă vă puteți imagina așa ceva. O firmă oarecare se ocupă de această chestie. Ea ne-a pus prima piedică.

Oamenii noștri au fost de vineri, au vrut să urce datele biometrice ale jucătorilor în sistem, dar li s-a spus că sunt deja acolo. Pentru că Radunovic, Baba și Ngezana au avut viză până pe 15 aprilie, de la meciul cu Rangers.

Marius Ianuli le-a spus că ar fi mai bine să le urcăm iar, dar ei au zis că nu. Când am aflat că trebuie, le-am urcat, dar cu intervenții mari”, a mai adăugat Mihai Stoica.

„VFS Global e firma care se ocupă de procesare. Atât de importanți suntem pentru cei din Marea Britanie că o firmă se ocupă de procesarea vizelor.

Cei 3 jucători au intrat în țară, au fost și la meci. Nu pot înțelege așa ceva. Am discutat și cu delegatul UEFA și asta va fi prima problemă pe care o vom ridica la ECA”, a completat președintele CA de la FCSB.

