Genoa a remizat cu Lecce, scor 0-0, în prima etapă din Serie A.

Nicolae Stanciu (32 de ani) a jucat 88 de minute în debutul său pentru echipa patronată de Dan Șucu.

Oaspeții au început mai bine partida, însă echipa lui Nicolae Stanciu a echilibrat repede jocul.

Stanciu, remiză la debut! Foarte activ, căpitanul naționalei a fost aproape de primul gol în Serie A la duelul cu Lecce

Prima ocazie mare de gol i-a aparținut românului, în minutul 31, atunci când, din afara careului, a șutat cu piciorul stâng, dar mingea a trecut peste poartă.

În minutul 82, Stanciu a executat o lovitură liberă din afara careului și a fost aproape de primul gol în campionatul Italiei pentru Genoa. Mingea a trecut însă la o palmă de bară și s-a oprit în plasa laterală.

Stanciu a fost schimbat în minutul 88 cu Thorsby.

Genoa - Lecce 0-0

Partida a luat sfârșit.

Min. 88 - Stanciu a fost înlocuit cu Thorsby.

Min. 82 - Stanciu are un șut bun din lovitură liberă, însă mingea lovește plasa laterală.

Prima repriză a luat sfârșit.

Min. 31 - Prima ocazie mare pentru Genoa îi aparține lui Stanciu, care șutează cu piciorul stâng din marginea careului, însă mingea trece peste poarta lui Falcone.

Min. 28 - Nicolae Stanciu se implică în faza defensivă și respinge o centrare periculoasă a oaspeților.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

Genoa: Leali -Martin, Vasquez, Marcandalli, Norton-Cuffy - Frendrup, Masini, Gronbaek, Stanciu , Carboni - Colombo

Leali -Martin, Vasquez, Marcandalli, Norton-Cuffy - Frendrup, Masini, Gronbaek, , Carboni - Colombo Antrenor: Patrick Vieira

Patrick Vieira Lecce: Falcone - Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga - Berisha, Coulibaly - Banda, Ramadani, Tete Morente - Camarda

Falcone - Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga - Berisha, Coulibaly - Banda, Ramadani, Tete Morente - Camarda Arbitru: Davide Massa

Davide Massa Stadion: Stadio Luigi Ferraris

Nicolae Stanciu a marcat la debutul la Genoa

În sezonul trecut, Genoa a încheiat pe locul 13 în campionat, în timp ce Lecce a terminat pe locul 17, evitând retrogradarea.

Genoa a jucat primul meci al noului sezon în Cupa Italiei, cu Vicenza, formație din Serie C. Echipa patronată de Dan Șucu a câștigat cu 3-0, iar Nicolae Stanciu a marcat în minutul 54.

Stanciu a fost titular în partida din Cupa Italiei și a jucat 80 de minute, fiind schimbat de Venturino.

Internaționalul român a reușit o execuție superbă la debutul său la Genoa și „a fost aplaudat în picioare de tot stadionul”, scrie gazzetta.it.

În minutul 54, când scorul era deja 2-0 pentru Genoa, Stanciu a șutat din voleu din interiorul careului advers și a trimis mingea sub bara transversală.

Meciul s-a încheiat 3-0 pentru Genoa, iar Nicolae Stanciu a bifat prima reușită în tricoul „grifonilor”. La partidă au asistat patronul italienilor, Dan Șucu, și selecționerul României, Mircea Lucescu.

Nicolae Stanciu a fost transferat de Genoa în această vară de la Damac, echipă pentru care a evoluat două sezoane.

3,5 milioane de euro valorează Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

