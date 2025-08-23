U Cluj - Dinamo. Starea gazonului de pe Cluj Arena nu este una foarte bună după Untold.

La primul meci găzduit în acest sezon, gazonul de pe Cluj Arena arăta foarte prost. A fost vopsit de gazde în zonele fără iarbă!

Untold s-a desfășurat în perioada 7-10 august și s-a desfășurat la Cluj, pe stadionul echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău.

Stare proastă a gazonului pe Cluj Arena

Gazonul de la Cluj nu se prezintă în condiții favorabile după ce a găzduit festivalul Untold. Terenul a fost afectat, însă Primăria nu l-a schimbat.

Gazonul nu s-a refăcut nici la două săptămâni de la încheierea festivalului. Terenul prezintă bucăți întregi fără iarbă, care au fost însă vopsite de organizatori.

Echipele de start:

Universitatea Cluj: Chirilă - Mikanovic, Codrea, Artean, Chipciu - Simion, Murgia - Bic, Nistor, Gheorghiță - Lukic

Chirilă - Mikanovic, Codrea, Artean, Chipciu - Simion, Murgia - Bic, Nistor, Gheorghiță - Lukic Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Capradossi, Cisse, Silva, Drammeh, Barstan, Bota, Fabry, Trică, Macalou

Gertmonas, Lefter, Chinteș, Capradossi, Cisse, Silva, Drammeh, Barstan, Bota, Fabry, Trică, Macalou Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Tabuncic, Bordușanu, Caragea, Toader, Sivis, Soro, Bărbulescu, Pop

Roșca, Licaciu, Pașcalău, Tabuncic, Bordușanu, Caragea, Toader, Sivis, Soro, Bărbulescu, Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion: „Cluj Arena” (Cluj-Napoca)

„Cluj Arena” (Cluj-Napoca) Arbitru: George Găman. Asistenți: Laszlo Bucsi, Alexandru Vișan. VAR: Iulian Dima. AVAR: Sebastian Gheorghe

Cluj Arena, transformată pentru Untold

Festivalul a bifat anul acesta ediția cu numărul 10, iar stadionul a fost transformat complet.

Scena principală UNTOLD X a reprezentat unul dintre cele mai ambițioase decoruri realizate vreodată pentru un festival din România.

Conform stirileprotv.ro, aceasta s-a întinse pe o lățime de peste 100 de metri, ajungând până în zona tribunelor stadionului.

A fost fixată cu peste 300 de tone de balast pentru stabilitate, iar în mijloc a avut un decor de 25 de tone montat cu o macara specială.

