Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație a lui FCSB, a dezvăluit că agentul lui Daniel Paraschiv l-a propus pe jucător cu insistență la campioana României.

Impresarul fotbalistului a avut mai multe contre cu oficialul celor de la FCSB, în perioada în care Daniel Paraschiv (26 de ani) evolua la FC Hermannstadt.

Daniel Paraschiv e acum aproape de un transfer la Rapid, însă înainte de a pleca în fotbalul spaniol, agentul său l-ar fi propus la FCSB.

Mihai Stoica, scos din sărite de agentul lui Daniel Paraschiv: „Nu fi obraznic!”

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB nu a fost niciodată interesată de serviciile lui Daniel Paraschiv, deși agentul său, Dragoș Boboc, ar fi insistat ca atacantul să ajungă în curtea campioanei României.

„Daniel Paraschiv nu a fost niciodată pe lista noastră. Nu ne-a interesat niciodată. Nici când auzeam că dă Dinamo Kiev milioane de euro pe el.

Agentul lui m-a disperat, încontinuu mi-l propunea. Și a fost foarte obraznic agentul lui, nu știu dacă mai este el, era Boboc (n.r. – Dragoș Boboc), care a fost fotbalist”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Oficialul celor de la FCSB a rememorat un conflict pe care l-a avut cu Dragoș Boboc, după un meci terminat la egalitate între „roș-albaștri” și FC Hermannstadt, echipa de la acel moment al lui Daniel Paraschiv:

„A avut neobrăzarea după meci în care noi am făcut 2-2 cu Sibiul să-mi scrie: «Nu e bun, ah?». Băi, nu fi obraznic! Să scrii asta după un meci pe care nu îl câștigi?! ”.

Ianuarie 2022 - Iunie 2022 este perioada în care Daniel Paraschiv a evoluat pentru FC Hermannstadt, sub formă de împrumut de la CFR Cluj

Daniel Paraschiv, aproape de a semna cu Rapid

Daniel Paraschiv a fost dorit atât de Rapid cât și de Dinamo, iar atacantul ar fi decis să își continue cariera în Giulești.

Internaționalul ar fi ales tabăra pregătită de Costel Gâlcă datorită unui salariu mai consistent.

„Cred că Paraschiv e un transfer închis pentru Rapid. Probabil a contat foarte mult pentru el partea financiară. E un jucător român, la o vârstă cu potențial încă.

Ne-am raportat la parametri rezonabili pentru ce a arătat el în ultimul timp”, a spus Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, la Digi Sport.

Daniel Paraschiv, sezon dezamăgitor în Spania

Daniel Paraschiv a fost împrumutat, în vară, de la nou-promvata în La Liga, Real Oviedo, la divizionara secundă Cultural Leonesa.

Atacantul român a fost titularizat în primele patru etape din La Liga 2, însă prestațiile sale nu l-au mulțumit pe antrenorul echipei, Cuco Ziganda.

Devenit rezervă, „vârful” a mai jucat în 3 etape până la sfârșitul anului, adunând doar 23 de minute.

Daniel Paraschiv a reușit un singur gol pentru Cultural Leonesa, în victoria din Cupa Spaniei, contra celor de la CD Tropezon (Liga 3 din Spania), 3-1.

Pe plan internațional, atacantul a jucat un singur meci pentru prima reprezentativă a României, împortiva Republicii Moldova, 5-0, în 2022, reușind să înscrie un gol.

Cifrele lui Daniel Paraschiv:

FC Hermannstadt : 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive

: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive Luceafărul Oradea : 34 de meciuri, 14 goluri

: 34 de meciuri, 14 goluri Real Oviedo : 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive

: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive Viitorul Târgu Jiu : 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă

: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă FC Voluntari : 12 meciuri, un gol

: 12 meciuri, un gol Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform transfermarkt.com

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport