FCSB a decis   Ce se va întâmpla cu Denis Alibec, după ce mai multe cluburi și-au anunțat interesul
Denis Alibec FOTO: SportPictures
Superliga

FCSB a decis Ce se va întâmpla cu Denis Alibec, după ce mai multe cluburi și-au anunțat interesul

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 20:50

Denis Alibec a avut prestații dezamăgitoare pentru FCSB, iar jucătorul a fost lăsat inițial să își caute un nou club. La nivel declarativ, Farul și Botoșani ar fi fost interesate să-l transfere.

Citește și
FCSB a decis soarta lui Denis Alibec

Mihai Stoica a fost deranjat de faptul că atacantul a decis să se opereze fără să anunțe clubul.

„Nu a fost fără să ceară acordul clubului, a vorbit cu doctorul şi i-a spus că se va opera. Doctorul i-a spus să anunţe şi a zis «Da, vorbesc cu antrenorii». Doar că a vorbit cu antrenorii după ce s-a operat.

Din ce mi-a arătat mie, acolo era o suprainfecţie. Trebuia să se opereze.

Că nu l-a dus mintea să-mi dea mie un telefon sau să-mi scrie: «Bă, uite, doctorul zice să mă operez acum»… Nu puteam să îi spun «nu!»”, a spus președintele Consiliului de Administrație a celor de la FCSB, la Prima Sport.

Oficialul „roș-albaștrilor” a dezvăluit motivul pentru care Denis Alibec a vrut să se mute la altă echipă. Totuși, FCSB a decis să îl păstreze în lot până la finalul acestei stagiuni.

„Asta a fost situaţia atunci, dar nu s-a pus problema să plece din cauza faptului că s-a operat şi a anunţat după. Era nemulţumit că a jucat prea puţin şi am zis «Hai să ne despărţim», iar el a zis «OK, caut echipă».

Nu şi-a găsit echipă până acum şi va merge cu noi (n.r. în cantonament) şi va rămâne la noi, are contract până în vară”, a mai declarat Mihai Stoica.

  • Denis Alibec a reușit un gol și 2 pase decisive în cele 13 meciuri jucate pentru FCSB în actualul sezon.
500.000 de euro
este cota de piață a lui Denis Alibec, conform transfermarkt.com

Cariera lui Denis Alibec

Atacantul crescut în academia celor de la Farul Constanța a fost transferat de Inter Milano la 18 ani, în 2009, însă formația italiană l-a împrumutat la KV Mechelen doi ani mai târziu.

Fotbalistul a fost împrumutat, pe rând, la Viitorul (actuala Farul Constanța) și la Bologna.

În sezonul 2013-2014, Alibec a ajuns la Astra Giurgiu, alături de care a câștigat titlul în Liga 1 și a evoluat pentru prima oară în Europa League.

După perioada de succes de la Astra, s-a transferat la FCSB în sezonul 2016-2017, iar în 2018-2019 a revenit la clubul giurgiuvean.

Ulterior, a evoluat pentru Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos, Farul, apoi a petrecut un an la Muaither, a revenit la Farul și, în cele din urmă, a semnat din nou cu FCSB, club la care se află și în prezent.

45 de selecții
și 6 goluri a strâns Denis Alibec pentru prima reprezentativă a României

Mihai Stoica Denis Alibec fcsb superliga
