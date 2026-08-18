„Pare că totul e intenționat” Unde crede MM că se va juca Dinamo - FCSB, după ce varianta Cluj Arena a picat + „Fanii lui Dinamo erau de acord cu Ghencea”

Mihai Stoica (61 de ani) a reacționat după problemele legate de organizarea derby-ului dintre Dinamo și FCSB.

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Varianta Cluj Arena a picat și ea, marți, iar LPF s-a opus amânării partidei, lucru care l-a iritat pe oficialul de la FCSB, având în vedere că rivalele U Cluj și CFR au recurs, recent, la această variantă.

Mihai Stoica: „Nu vreau să vulnerabilizez și eu Liga”

„Am vorbit astăzi cu Nicolescu, apoi și cu oamenii mei care se ocupă de organizare. Mi-au spus că au vorbit și cu reprezentanții Peluzei Nord.

Acolo a fost cumva o lipsă de comunicare, pentru că eu nu pot să dau sugestii. Noi suntem oaspeți.

Au vrut cei de la Dinamo să jucăm la Cluj, am răspuns prezent. Nu am cerut nimic: să ni se asigure transport, cazare… Ne descurcăm, că suntem băieți mari. Mergem să jucăm acolo, pentru că era terenul bun.

Dacă noi facem efortul să mergem acolo, ar trebui să fie terenul biliard.

Astăzi mai era de discutat faptul că e posibil ca cei de la Dinamo să nu mai vrea la Cluj, așa că rămâne Bucureștiul. Ar fi venit cu o variantă să facem switch, să organizăm noi. Nu vreau să vulnerabilizez și eu Liga. A fost cutremur în Indonezia, în India. Eu nu înțeleg limba asta corporatistă, prefer limba aia de lemn comunist.

Anul trecut aveau platoșă, nu se vulnerabilizau. U Cluj cu CFR au amânat meciul. Acolo nu s-a vulnerabilizat Liga. Au fost ambele de acord. Așa eram și noi de acord.

A fost o discuție să fim noi gazdă, iar varianta a fost să jucăm în Ghencea.

Singura variantă ar fi ca Dinamo să organizeze pe Ghencea. Nu are nevoie de acordul nostru în București. Înțeleg că a existat o discuție între suporterii lui Dinamo și ai noștri, neconfirmată de ai noștri. Suporterii lui Dinamo ar fi fost de acord să joace în Ghencea, dacă organizăm noi”, a spus Stoica, la Prima Sport.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul derby jucat, chiar pe „Arcul de Triumf”

Mihai Stoica: „Pare că totul e intenționat să nu ajungem să jucăm acolo”

În plus, președintele CA de la FCSB a lansat noi „înțepături” la adresa primarului Ciprian Ciucu și insinuează că lucrurile par făcute intenționat pentru blocarea Arenei Naționale.

„Eu cred că sunt șanse mari să se joace pe «Arc». Cred, nu știu.

De ce ar fi ceva ieșit din comun să jucăm în Ghencea și să organizeze Dinamo? Acum mulți ani, Rapid a jucat în Ghencea. Tot rivalitate era.

Se dă prea mare importanță arenelor pe care s-ar putea juca meciul. Sunt stadioane noi, n-au istorie. Ce a fost, a fost. Sunt noi, construite acum.

Au inventat chestia asta că, la concerte, ei nu iau bani, dar vin oamenii. Are Primăria hoteluri și încasează de la ele? Hai să fim serioși.

Dacă sunt primar în București, găsesc undeva un loc unde să fac concerte, să vină și Capaldi, și Tom Jones, dacă sunt un privat destoinic. Dacă sunt un d-ăsta care nu pot să pronunț nume de echipe… (n.r. - referire la primarul Ciprian Ciucu)

Hai să lăsăm concertele. Avem Comic Con, avem Asia Fest. Pare că totul e intenționat să nu ajungem să jucăm acolo, pe Arenă.

Dacă ne pronunța numele și spunea că îi pare foarte rău că derby-ul fotbalului românesc nu se poate juca acolo, înțelegeam. Dar așa, n-ai voie.

Politicienii ăștia sunt atât de aroganți, au impresia că țara asta e pe Pământ ca să o conducă ei.

Exact ca la fotbal, ca ăia care fac două dușuri și schimbă echipa, dispar și ei”, a mai spus Stoica.

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