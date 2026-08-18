„Pe Tavi nu-l ajută mintea” Fost mare internațional, discurs dur despre Octavian Popescu: „A făcut prostii mai mari decât el”

Adrian Mutu (47 de ani) a comentat situația lui Octavian Popescu (23 de ani), care s-a arătat foarte nemulțumit de minutele puține pe care le bifează.

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Tânărul jucător de la FCSB a fost iritat, luni, după ce a bifat doar câteva minute pe finalul jocului cu Botoșani, scor 3-2, refuzând inițial să vină la interviu.

Adrian Mutu: „Tavi e un mare talent, dar nu-l ajută mintea”

Acum, golgeterul naționalei a criticat reacția nepotrivtă a lui Popescu și crede că toate problemele pleacă strict de la atitudinea acestuia.

„Tavi e un mare talent, dar nu-l ajută mintea. El nu înțelege că atitudinea este problema lui.

Ce trebuie să facă Gigi? Ce ar trebui să facă Gigi, dacă timp de doi ani nu s-a văzut în campionat?

Tavi este un talent incredibil. L-am avut la tineret, dar comportamentul ăsta… Trebuie luat de urechi de MM. Pentru că el are o realizare: a schimbat meciul, a adus victoria. În loc să continue să joace bine, să tacă și să arate prin prestații că merită... Pune singur presiune pe el. Vezi-ți, bă, de treaba ta!

Sunt lucruri care ar trebui să dispară. De exemplu, când înjură pentru că nu-i convine ceva. Are ieșirile astea… El trebuie să crească, pentru că îl ajută și pe el.

Face și multe prostii. Știe foarte bine ce a făcut în viața lui privată, știe toată lumea. A făcut prostii mai mari decât el.

Dar tu ai avut un început foarte bun, ai avut evoluții senzaționale când ai ieșit pe piață. Apoi, două sezoane ai dispărut.

Acum și-a revitalizat cariera. Păi, taci, bă, din gură, vezi-ți de treaba ta! Probabil că MM are o mare influență și reușește cumva să-l redreseze.

Tavi, în momentul în care a ieșit pe piață, a avut evoluții senzaționale. Apoi, două sezoane nu s-a mai văzut. Acum și-a revitalizat cariera. Atunci, taci și muncește, vezi-ți de treaba ta!”, a spus Adrian Mutu, la Digi Sport.

Ulterior, Mutu a criticat și evoluția algerianului Boutoutaou, care nu se ridică momentan la nivelul așteptărilor.

„L-ai luat pe Boutoutaou. Ce acțiuni a făcut? A avut 80-90 de minute. Ai dat bani pe el, probabil are și un salariu mai mare decât Tavi. Gigi a zis bine: «Am mai luat o țeapă».

Păi, dacă tu nu driblezi pe nimeni, cum adică «e la început»? Fotbalul este același peste tot”, a mai transmis Mutu.

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