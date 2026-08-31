Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii” +5 foto
Florin Tănase/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 13:33
  • Florin Tănase (31 de ani), fostul căpitan al FCSB-ului, a vorbit despre scandalul care a izbucnit duminică la FCSB.
  • Jucătorul l-a criticat pe Mihai Stoica după conflictul pe care oficialul FCSB l-a avut cu Valentin Crețu.
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Tănase a revenit la FCSB în 2024 și își încheie acum a doua perioadă petrecută la club. Luni dimineață, fotbalistul a plecat din România cu destinația Cipru.

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Florin Tănase, despre scandalul cu Mihai Stoica: „Ar trebui să-l dai exemplu, nu să fii smardoi!”

Tensiunile ar fi început la antrenamentul de joi, după ce Florin Tănase ar fi părăsit ședința, nemulțumit de unele remarci ale lui Lucian Filip.

Gestul căpitanului ar fi provocat reacții în vestiar, iar Valentin Crețu i-ar fi cerut „secundului” să intervină.

Situația ar fi degenerat spre finalul antrenamentului, când Crețu ar fi avut un schimb dur de replici cu Mihai Stoica. Oficialul FCSB i-ar fi spus fundașului: „Crețule, pleacă, că te bat!”, conform gsp.ro.

La plecarea din țară, Tănase a vorbit despre problemele apărute în ultima perioadă.

Cel mai bine ar fi să-l întrebați pe Vali Crețu, pentru că el deține adevărul și s-au spus multe minciuni! Versiunea lui e sută la sută cea mai corectă! Eu n-am avut un schimb de replici. A fost o situație la antrenament, dar nu un schimb de replici... Florin Tănase

Tănase a vorbit și despre situația lui Valentin Crețu, exclus din lot după incidentul de la antrenament.

„Vali e un exemplu pentru absolut toată lumea din clubul ăla. Ar trebui să învețe de la el cât e de muncitor, cum își dă viața pentru această echipă.

Eu cred că echipa are mare nevoie de el!”, a mai spus Tănase pentru gsp.ro.

Florin Tănase a plecat în Cipru
Florin Tănase a plecat în Cipru

Galerie foto (5 imagini)

Florin Tănase a plecat în Cipru Florin Tănase a plecat în Cipru Florin Tănase a plecat în Cipru Florin Tănase a plecat în Cipru Florin Tănase a plecat în Cipru
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Întrebat dacă îl deranjează felul în care FCSB se desparte de unii dintre jucătorii importanți, Tănase a răspuns:

„Da! Sută la sută! Nu poți să te comporți așa cu jucători care au făcut ceva pentru club! Cum e și Vali Crețu, Doamneee! Ar trebui să îl iei și să-l dai ca exemplu, nu să fii smardoi! Asta este.

Nu vreau să mai vorbesc despre ce s-a întâmplat acolo! O voi face în viitorul apropiat… Acum nu pot, merg în Cipru și vom vedea! Nu plec cu inima strânsă. Plec cu inima deschisă și sunt nerăbdător să încep treaba”, a mai spus Tănase.

  • Conform Dicționarului de argou al limbii române, „smardoi” înseamnă pușcăriaș, bătăuș, temut de ceilalți deținuți.

329 de meciuri a jucat Florin Tănase în cele opt sezoane petrecute la FCSB. A înscris 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive.

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