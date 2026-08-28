FCSB profită de noua regulă! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Mă duc sâmbătă să-l văd”
Liga 2

FCSB profită de noua regulă! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Mă duc sâmbătă să-l văd”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 23:40
  • Mihai Toma (19 ani), mijlocașul celor de la FCSB, ar putea evolua în acest weekend pentru Concordia Chiajna, în Liga 2.
  • Campioana României poate profita astfel în premieră de noul proiect introdus în acest sezon de FRF, care permite cluburilor din Superligă să trimită jucători U21 la echipe partenere din eșalonul secund.
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FCSB ar putea beneficia în premieră de parteneriatul încheiat cu Concordia Chiajna în baza noului regulament.

Mihai Stoica a anunțat că Mihai Toma s-a pregătit deja alături de formația din Liga 2 și ar putea evolua sâmbătă dimineață, de la ora 11:00, pentru Chiajna în partida cu Metaloglobus, din etapa a 5-a.

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Mihai Toma ar putea juca pentru Chiajna în Liga 2

„Mă duc la Clinceni mâine pentru că joacă Metaloglobus cu Chiajna. E posibil la Chiajna să joace și un jucător de la noi, Toma. S-a antrenat cu ei. Ar fi trebuit să fie și Stoian, dar a avut o indispoziție, o sinuzită și s-a antrenat separat”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Toma a fost doar rezervă la ultimele două partide disputate de FCSB, 3-2 cu FC Botoșani și 0-1 cu CFR Cluj.

În schimb, prin intermediul parteneriatului cu Concordia, mijlocașul de 19 ani are posibilitatea să strângă minute în Liga 2 fără să fie scos din circuitul primei echipe a FCSB.

Concordia Chiajna este antrenată de fostul dinamovist Adrian Scarlatache și are 9 puncte după primele patru etape ale sezonului.

Ce presupune noul proiect introdus de FRF

Inițiativa Federației le permite cluburilor din Superligă să încheie parteneriate cu formații din Liga 2 și să desemneze jucători U21 care pot evolua pentru ambele echipe pe parcursul sezonului.

FCSB are un astfel de acord cu Concordia Chiajna, formație care luptă pentru promovare, și a inclus pe lista comună cinci fotbaliști născuți după 1 ianuarie 2004.

Lista celor 5 jucători de la FCSB care în acest sezon vor evolua și pentru Chiajna, în Liga 2

  • RAREȘ ANDREI: portar, 16 ani
  • ANDREI DĂNCUȘ: fundaș central, 17 ani
  • MIHAI TOMA: mijlocaș ofensiv, 19 ani
  • DAVID POPA: atacant lateral, 19 ani
  • ALEXANDRU STOIAN: atacant, 18 ani

Cei 5 vor putea fi folosiți în continuare și în meciurile pe care FCSB le are în campionat, însă FRF a precizat cum trebuie să gestioneze cluburile minutele în care ei vor juca:

  • Dacă un jucător evoluează mai mult de 60 de minute într-un meci, nu va putea juca în niciun alt meci pentru celălalt club partener până în cel puțin a treia zi de la încheierea jocului precedent (ex. Vineri – Duminică).
  • Dacă a evoluat între 30 și 60 de minute, poate juca maximum 45 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri – Sâmbătă)
  • Dacă a evoluat sub 30 de minute, poate juca maximum 60 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri – Sâmbătă)
  • Sancțiune: Nerespectarea acestor intervale poate duce la pierderea celui de-al doilea meci prin forfait, în urma unei contestații depuse de echipa adversă în termen de maximum 24 de ore de la terminarea jocului.

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