Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat în trecut că un jucător care își asumă executarea unui penalty nu are voie să rateze.

Declarația oficialului roș-albaștrilor a revenit în atenție după ce căpitanul Florin Tănase (31 de ani) a irosit o lovitură de la 11 metri în partida cu Farul (2-2).

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În minutul 69, la scorul de 2-1 pentru formația constănțeană, căpitanul FCSB-ului a obținut penalty-ul și și-a asumat execuția, dar nu a reușit să înscrie.

Ce declara Mihai Stoica înainte ca Florin Tănase să irosească lovitura de la 11 metri: „ Penalty-ul nu se ratează”

Într-o intervenție la Prima Sport, Mihai Stoica afirma că executantul trebuie să marcheze atunci când decide să ia mingea și să bată de la punctul cu var.

„Pentru mine, un jucător care ratează un penalty face cea mai mare greșeală posibilă. Așa sunt eu. Toată lumea spune: «Penalty-ul se ratează». Nu, penalty-ul nu se ratează.

Penalty-ul nu ai voie să-l ratezi. Dacă ți-ai asumat responsabilitatea să bați penalty-ul, trebuie să dai gol. Nu mă interesează exemplul că ratează Messi. O fi ratând Messi, treaba lui.

Dar cine se duce, ia mingea și o pune înseamnă că trebuie să dea gol. Pentru că este o greșeală mai gravă decât cea a unui portar care scapă mingea în poartă”, declara Mihai Stoica.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

Florin Tănase a înscris 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive în 326 de meciuri pentru FCSB.

În jurul atacantului au apărut însă discuții după ce acesta l-a criticat indirect pe Marius Baciu, antrenorul echipei.

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție. Poate să spună dacă l-am atacat, nici vorbă de așa ceva. Cu ce l-am atacat?

Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor la jucător. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus doar părerea despre meci”, a clarificat Tănase, după partida cu Farul.

Nu meritam să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam. Cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm. Dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, putem ajunge unde am mai fost anul trecut. Nu ne-am creat ocazii. Florin Tănase, după meciul cu Auda

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