„Penalty-ul nu se ratează” Ce declara Mihai Stoica înainte ca Florin Tănase să irosească lovitura de la 11 metri: „Cine ia mingea trebuie să dea gol” +54 foto
Florin Tănase. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Penalty-ul nu se ratează” Ce declara Mihai Stoica înainte ca Florin Tănase să irosească lovitura de la 11 metri: „Cine ia mingea trebuie să dea gol”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 22:03
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat în trecut că un jucător care își asumă executarea unui penalty nu are voie să rateze.
  • Declarația oficialului roș-albaștrilor a revenit în atenție după ce căpitanul Florin Tănase (31 de ani) a irosit o lovitură de la 11 metri în partida cu Farul (2-2).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În minutul 69, la scorul de 2-1 pentru formația constănțeană, căpitanul FCSB-ului a obținut penalty-ul și și-a asumat execuția, dar nu a reușit să înscrie.

Schimbări majore în La Liga Spania introduce reguli noi din sezonul 2026-2027: un jucător de câmp va ieși dacă portarul primește îngrijiri
Citește și
Schimbări majore în La Liga Spania introduce reguli noi din sezonul 2026-2027: un jucător de câmp va ieși dacă portarul primește îngrijiri
Citește mai mult
Schimbări majore în La Liga Spania introduce reguli noi din sezonul 2026-2027: un jucător de câmp va ieși dacă portarul primește îngrijiri

Ce declara Mihai Stoica înainte ca Florin Tănase să irosească lovitura de la 11 metri: Penalty-ul nu se ratează”

Într-o intervenție la Prima Sport, Mihai Stoica afirma că executantul trebuie să marcheze atunci când decide să ia mingea și să bată de la punctul cu var.

„Pentru mine, un jucător care ratează un penalty face cea mai mare greșeală posibilă. Așa sunt eu. Toată lumea spune: «Penalty-ul se ratează». Nu, penalty-ul nu se ratează.

Penalty-ul nu ai voie să-l ratezi. Dacă ți-ai asumat responsabilitatea să bați penalty-ul, trebuie să dai gol. Nu mă interesează exemplul că ratează Messi. O fi ratând Messi, treaba lui.

Dar cine se duce, ia mingea și o pune înseamnă că trebuie să dea gol. Pentru că este o greșeală mai gravă decât cea a unui portar care scapă mingea în poartă”, declara Mihai Stoica.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (13).jpeg
FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (13).jpeg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (1).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (2).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (4).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (5).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg
+54 Foto
labels.photo-gallery

Florin Tănase a înscris 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive în 326 de meciuri pentru FCSB.

În jurul atacantului au apărut însă discuții după ce acesta l-a criticat indirect pe Marius Baciu, antrenorul echipei.

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție. Poate să spună dacă l-am atacat, nici vorbă de așa ceva. Cu ce l-am atacat?

Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor la jucător. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus doar părerea despre meci”, a clarificat Tănase, după partida cu Farul.

Nu meritam să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam. Cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm. Dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, putem ajunge unde am mai fost anul trecut. Nu ne-am creat ocazii. Florin Tănase, după meciul cu Auda

Citește și

„Este o înscenare!” Avocatul lui Damian Djokovic, jucător anchetat pentru pariuri: „Trebuie să spunem stop!” + care e rolul lui Colțescu
Superliga
20:39
„Este o înscenare!” Avocatul lui Damian Djokovic, jucător anchetat pentru pariuri: „Trebuie să spunem stop!” + care e rolul lui Colțescu
Citește mai mult
„Este o înscenare!” Avocatul lui Damian Djokovic, jucător anchetat pentru pariuri: „Trebuie să spunem stop!” + care e rolul lui Colțescu
U Cluj, fermă pe poziții EXCLUSIV. Radu Constantea, reacție după declarațiile lui Gigi Becali cu privire la un posibil transfer al lui Lukic: „Nu există”
Superliga
19:56
U Cluj, fermă pe poziții EXCLUSIV. Radu Constantea, reacție după declarațiile lui Gigi Becali cu privire la un posibil transfer al lui Lukic: „Nu există”
Citește mai mult
U Cluj, fermă pe poziții EXCLUSIV. Radu Constantea, reacție după declarațiile lui Gigi Becali cu privire la un posibil transfer al lui Lukic: „Nu există”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
farul constanta Mihai Stoica liga 1 Florin Tanase fcsb
Știrile zilei din sport
&bdquo;Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!&rdquo; Apel disperat, &icirc;necat &icirc;n lacrimi, &icirc;n direct la TV + Răspunsul premierului
Alte sporturi
09:54
„Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!” Apel disperat, înecat în lacrimi, în direct la TV + Răspunsul premierului
Citește mai mult
&bdquo;Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!&rdquo; Apel disperat, &icirc;necat &icirc;n lacrimi, &icirc;n direct la TV + Răspunsul premierului
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
Special
06:45
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
Citește mai mult
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
Superliga
04.08
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
Citește mai mult
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Superliga
04.08
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Citește mai mult
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:11
Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit care e grija lui principală
Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit  care e grija lui principală
17:02
„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase
„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase
16:42
„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
16:30
Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Top stiri
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Superliga
04.08
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Citește mai mult
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Tenis
10:22
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Citește mai mult
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Campionate
04.08
Legende ale fotbalului și mii de oameni Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Citește mai mult
Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică
B365
05:40
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică
Citește mai mult
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 18 rapid 13 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share