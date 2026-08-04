U Cluj, fermă pe poziții EXCLUSIV. Radu Constantea, reacție după declarațiile lui Gigi Becali cu privire la un posibil transfer al lui Lukic: „Nu există”

- Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a oferit o primă reacție după declarațiile lui Gigi Becali (68 de ani), cu privire la posibilul transfer al lui Jovo Lukic (27 de ani) la FCSB.
După remiza cu Farul 2-2, Gigi Becali afirma că va încerca să se intereseze de situația atacantului bosniac. Astăzi, patronul FCSB a aflat că U Cluj solicită 3 milioane de euro în schimbul lui Lukic și s-a declarat uimit de suma cerută.
Becali a dezvăluit că este dispus să achite doar 1,5 milioane de euro în schimbul golgheterului din sezonul trecut al Ligii 1 și să-i ofere acestuia un salariu lunar de 30.000 de euro.
Radu Constantea: „Nu există să plece de la noi pe suma asta”
După afirmațiile oficialului de la FCSB, președintele celor de la U Cluj a rămas ferm pe poziții.
„Nu există să plece de la noi pe suma asta. Am avut oferte și mai bune pentru el și le-am refuzat”, a declarat Radu Constantea pentru GOLAZO.ro.
„Încercăm să primim o sumă cât mai mare, dar ofertele primite sunt destul de departe de această sumă. La o sumă cu 3 în față, discutăm. La o sumă cu 2 în față nu vom accepta.
Vom ține cont și de dorința jucătorului. A avut un sezon foarte bun, vine după Cupa Mondială. Încercăm să obținem cel mai bun preț posibil, dar să-i oferim și jucătorului o șansă”, spunea Constantea azi dimineață, citat de fanatik.ro.
Jovo Lukic a ajuns în România în septembrie 2024, când U Craiova le plătea celor de la Borac Banja Luka suma de 400.000 de euro.
N-a impresionat în tricoul oltenilor, iar un an mai târziu a ajuns gratis la U Cluj. Atacantul bosniac, care a marcat și la CM 2026, a evoluat în 42 de meciuri pentru „șepcile roșii” și a înscris 22 de goluri, la care a adăugat și 3 pase decisive.
În această vară, Lukic și-a prelungit contractul până în 2029.
Ce a declarat Gigi Becali
„Ce? Vor 3 milioane? Atunci nu ne mai așezăm la masă. Nu face 3 milioane.
Exclus! Aș da maxim 1,5 milioane. Salariu. Pot să-i dau 30.000 de euro pe lună. Trebuie să-i dai, că dacă nu-i dai nu vine omul.
Eu nu mă bag. Fiecare om cere cât vrea pe marfa lui, zicea tata nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Eu nu sunt prost. Eu dau, dar dau cât trebuie să dau. Și dau că e situația asta.
Îi dau un telefon. Eu am avut de-a face cu cei de la U Cluj. Sunt foarte șmecheri, ca dovadă că au ajuns unde au ajuns”, a declarat patronul FCSB pentru sursa citată.