Schimbări majore în La Liga Spania introduce reguli noi din sezonul 2026-2027: un jucător de câmp va ieși dacă portarul primește îngrijiri +13 foto
Barcelona - Real Madrid. Foto. Imago
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Schimbări majore în La Liga Spania introduce reguli noi din sezonul 2026-2027: un jucător de câmp va ieși dacă portarul primește îngrijiri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 20:52
  • Comitetul Tehnic al Arbitrilor din Spania a prezentat regulile care vor fi aplicate în sezonul 2026-2027.
  • Prima etapă din campionatul Spaniei este programată în intervalul 15-19 august.
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O parte dintre măsuri au fost testate la Cupa Mondială din 2026, iar altele reprezintă clarificări ale regulamentului pentru noul sezon.

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Reguli noi în fotbalul spaniol

Modificările vizează schimbările de jucători, accidentările portarilor, tragerile de timp, penalty-urile și situațiile în care poate interveni VAR, conform marca.com.

Jucătorii schimbați trebuie să iasă în 10 secunde

Pentru a reduce tragerile de timp, jucătorul care urmează să fie schimbat trebuie să părăsească terenul în cel mult zece secunde de la afișarea schimbării sau de la semnalul arbitrului.

Dacă nu iese în acest interval, înlocuitorul său va putea intra abia la prima întrerupere de după ce trece un minut de la reluarea jocului.

Regula nu se aplică atunci când jucătorul nu poate părăsi terenul atât de repede din motive de siguranță.

10 secunde
au la dispoziție toți jucătorii înlocuiți pentru a părăsi terenul, în cazul schimbărilor efectuate simultan

Un jucător de câmp va ieși dacă portarul primește îngrijiri

Noua măsură urmărește să reducă situațiile în care portarii acuză probleme medicale pentru a întrerupe ritmul adversarilor sau pentru ca echipa să primească indicații tactice.

Dacă jocul este oprit pentru ca portarul să primească îngrijiri, antrenorul trebuie să desemneze un jucător de câmp care va părăsi terenul pentru cel puțin un minut după reluarea partidei.

Dacă tehnicianul nu alege un fotbalist în decurs de zece secunde, căpitanul echipei va fi cel care va ieși.

Regula nu se aplică în trei situații:

  • portarul a fost accidentat în urma unui fault
  • a avut loc o coliziune între portar și un jucător de câmp, iar ambii au nevoie de îngrijiri.
  • portarul sângerează
5 secunde
va avea o echipă pentru a repune mingea în joc după ce arbitrul începe numărătoarea inversă. Dacă termenul nu este respectat, formația va pierde dreptul de a executa faza

Cum se sancționează dubla atingere la penalty

Dacă executantul atinge mingea de două ori în mod involuntar, iar aceasta intră în poartă, lovitura va fi repetată.

Dacă mingea nu intră în poartă, execuția va fi considerată ratată.

Clarificarea vine după faza controversată de la penalty-ul executat de Julian Alvarez în partida Atletico Madrid - Real Madrid, din optimile Ligii Campionilor 2024-2025.

Penalty Julian Alvarez, Atletico - Real Madrid FOTO Captură video
Penalty Julian Alvarez, Atletico - Real Madrid FOTO Captură video

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Penalty Julian Alvarez, Atletico - Real Madrid FOTO Captură video Penalty Julian Alvarez, Atletico - Real Madrid FOTO Captură video Penalty Julian Alvarez, Atletico - Real Madrid FOTO Captură video Penalty Julian Alvarez, Atletico - Real Madrid FOTO Captură video Penalty Julian Alvarez, Atletico - Real Madrid FOTO Captură video
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Penalty dacă mingea este atinsă cu mâna după repunerea portarului

Dacă portarul repune mingea în joc, iar un coechipier o atinge apoi intenționat cu mâna în propriul careu, arbitrul va acorda penalty.

Regula clarifică o fază controversată din sezonul trecut. Juan Musso a trimis mingea spre Marc Pubill, iar fundașul lui Atletico Madrid a oprit-o cu mâna.

„Centralul” român Istvan Kovács a considerat atunci că balonul nu fusese încă repus în joc.

Jocul poate continua după o repunere executată greșit

Dacă o echipă execută greșit o aruncare de la margine, o lovitură liberă sau un corner, arbitrul poate lăsa jocul să continue dacă adversarii intră imediat și clar în posesia mingii.

În cazul în care echipa adversă nu obține posesia, arbitrul va dispune repetarea fazei sau va sancționa execuția greșită.

Situații noi în care poate interveni VAR

  • VAR va putea verifica un al doilea cartonaș galben acordat greșit, dacă acesta duce la eliminarea unui jucător.
  • VAR va putea interveni și în cazurile în care arbitrul îi arată cartonașul unui alt jucător decât cel care a comis abaterea. Verificarea va viza exclusiv identificarea fotbalistului vinovat, nu și corectitudinea sancționării fazei.
  • Tehnologia va putea corecta și un corner acordat în mod evident greșit, inclusiv dacă mingea a ieșit în aut. Intervenția trebuie însă făcută imediat. Dacă lovitura de colț a fost deja executată, decizia nu mai poate fi schimbată.
  • VAR va putea interveni și în cazul unor abateri comise de atacanți înaintea executării unei lovituri libere sau a unui corner, dacă arbitrii de pe teren nu observă incidentul. Verificarea va fi posibilă dacă abaterea poate duce la eliminare pentru comportament violent, scuipat, mușcat sau gesturi grav ofensatoare.

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