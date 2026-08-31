N-a fost doar un scandal! MM Stoica continuă  disputa cu Tănase: „Sunt pregătit să discutăm și altele dacă e așa războinic”
Mihai Stoica și Florin Tănase/ Foto: IMAGO, sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Superliga

N-a fost doar un scandal! MM Stoica continuă disputa cu Tănase: „Sunt pregătit să discutăm și altele dacă e așa războinic”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 20:45
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, continuă războiul de la distanță cu Florin Tănase (31 de ani), după declarațiile făcute de fostul căpitan al roș-albaștrilor la plecare spre Omonia Nicosia.
  • Ambii au lăsat să se înțeleagă că în spatele conflictului ar fi mai multe episoade, nu doar ce s-a întâmplat la antrenamentul de la care atacantul a plecat.
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Florin Tănase și Valentin Crețu au fost excluși din lot pentru meciul cu UTA Arad (1-3) din motive de indiscipline. Ulterior, Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul se va despărți de FCSB și va semna în Cipru.

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Mihai Stoica continuă războiul cu Florin Tănase: „Asta denotă lipsa lui de respect

La plecarea din România, Tănase a lansat o serie de critici la adresa lui Mihai Stoica.

Prezent în studioul Prima Sport, oficialul de la FCSB, a dezvăluit de la ce a pornit conflictul între el și fostul căpitan al echipei, pe care l-a acuzat de lipsă de respect.

„Problemele se leagă între ele în momentul în care căpitanul echipei îți iese din antrenament, că așa vrea el, și nu-l poate întoarce nici antrenorul, nici preparatorul fizic. Semnalul nu e bun.

Nu s-a întâmplat niciodată ca vreun jucător să iasă din antrenament. Unul a fost dat afară, dar nu a vrut să iasă. Dar să iasă un jucător, să arunce maieul și să iasă doar că a fost întrebat «Ce nu-ți convine, Tase?».

A aruncat maieul și a ieșit. Mie mi s-a părut ceva foarte grav. Și mai grav a fost că el nu s-a catadicsit să vină să-și prezinte scuze antrenorilor, colegilor. Eu nu eram la antrenament când s-a întâmplat asta.

El n-a mai participat ulterior la antrenamente. Nu puteam să-i ascund asta lui Gigi. Să spunem că o îngropam. El era titular și căpitan de echipă. Care era mesajul pentru ceilalți? Conflicte între jucători se tot întâmplă, dar așa ceva nu.

Asta denotă lipsa lui de respect pentru membrii staff-ului. Eu am vorbit cu el, l-am așteptat să vină la birou, n-a venit”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show”.

Cred că dacă ar fi fost Mirel Rădoi cu Mihai Ianovschi sau Cosmin Olăroiu cu Cătălin Necula, nu ar fi făcut așa ceva. Nu a avut respect pentru că a vorbit cu multe persoane din club și și-a exprimat nemulțumirea, pentru că era veșnic nemulțumit. E foarte obraznic. Își permite pentru că și noi i-am permis Mihai Stoica, președinte CA la FCSB

Au existat și alte momente tensionate?

Tănase spusese la plecarea în Cipru că „nu vreau să mai vorbesc despre ce s-a întâmplat acolo! O voi face în viitorul apropiat”. Semn că în spatele tensiunilor ar sta și alte episoade, nu doar acel antrenament.

MM i-a taxat o eroare gramaticală, apoi a anunțat că e pregătit să dea tot din casă dacă atacantul îl va mai provoca:

„Le place unora, nu le place la unii! A mai lipsit de la limba română probabil. Foarte obraznic! Nicio problemă. Eu sunt pregătit să discutăm și altele dacă e tot așa de războinic”. 

„Tupeu ieșit din comun! E prea mult!”

Tănase a insistat că nu pleacă pentru că FCSB nu l-ar mai fi dorit, dar a lăsat de înțeles că în ultima perioadă au existat situații care l-au determinat să ia această decizie.

Mihai Stoica i-a dat replica fostului căpitan de la FCSB:

„El are un tupeu ieșit din comun. N-a ieșit nimeni să clarifice? Bă, n-ai venit să-ți prezinți scuzele! Să spunem că ai nervi și trebuie să ieși de pe teren.

Vine Baciu după tine, îl ignori. Vine Neubert în vestiar, nu mergi. Ianuli, de față. E prea mult! După nu spui că ai comis-o. N-ai cum așa ceva! De ce nu s-a întâmplat niciodată la Steaua/FCSB chestia asta? Ești căpitan de echipă, tu trebuie să ai o altfel de atitudine.

Cred că și eu am greșit pentru că l-am consultat în niște probleme care în mod normal nu trebuie discutate cu un jucător. Aveam o mare simpatie pentru el, îmi făcea mare plăcere să discut cu el, dar chiar să fii atât de obraznic?”.

Indiscutabil că este o pierdere, poate nu la nivelul lui Olaru și Bîrligea. Mă refer la cum au fost de importanți din punct de vedere al cifrelor. Dacă e să judecăm obiectiv, evoluțiile lui din sezonul ăsta, au fost departe de așteptările noastre. MM Stoica

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