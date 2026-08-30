Tensiuni la FCSB înaintea partidei cu UTA Arad! Căpitanul Florin Tănase (31 de ani) și fundașul Valentin Crețu (37 de ani) au fost excluși din lot pentru meciul de la Târgoviște.

Din ce motiv a fost luată această decizie, mai jos în articol.

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După ce FCSB a fost eliminată rușinos de Auda în Conference League și a pierdut duelul cu CFR Cluj de etapa trecută, 0-1, tensiunile în cadrul clubului au crescut la un nivel fără precedent.

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că Florin Tănase se va despărți de formația roș-albastră. Detalii în linkul de mai jos:

Becali a anunțat rezilierea contractului lui Valentin Crețu și a dezvăluit că fundașul a avut un conflict cu Arnold Garita, noul atacant de la FCSB.

„Indisciplină. De ce credeți că i-am făcut contractul doar pe o jumătate de an? Eu i-am zis: «Pentru că tu vociferezi!” Iar el: «Nu, nea Gigi, că sunt cuminte». Apoi i-am zis: «Tu și la antrenamente faci numai cutare, înjuri, strigi, urli». Și s-a luat de străini. Omul ăla vine să mănânce o pâine într-o țară străină. Că e din Africa, de unde e, mănâncă o pâine.

Păi, vii, tu Crețule, marele fotbalist cu bla bla bla. Și ești tu vreun mare puternic. Că de îi dădea Garita o palmă îl făcea una cu pământul. S-a dat la Garita el. Că ce, că «du-te, bă în China!’. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice.

După aceea m-a sunat el pe mine, că «nea Gigi!» (…) «Gata, la revedere!» La echipa mea nu există scandal! Prea multe s-au întâmplat. «Că MM așa, că MM așa». Cine ascultă de MM, stă la echipă. Nu ascultă de MM, nu stă! MM e pus de împărat acolo! El este stăpân, că l-a pus împăratul Becali! Cine nu ascultă de el, la revedere”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

252 de meciuri a disputat Vali Crețu pentru FCSB din august 2019 până în prezent. A marcat un gol și a oferit 22 de pase decisive.

Știrea inițială:

Florin Tănase și Valentin Crețu, excluși din lot pentru meciul cu UTA Arad

Florin Tănase, despre care Gigi Becali a spus recent că „nu-i mai arde de fotbal”, a avut un conflict cu antrenorul secund Lucian Filip. Totul s-a petrecut la antrenamentul de joi al roș-albaștrilor.

De cealaltă parte, Valentin Crețu și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că nu mai prinde la fel de multe minute ca în sezonul trecut.

În urma celor întâmplate, conducerea clubului a decis excluderea celor doi fotbaliști din lotul echipei pentru meciul de duminică din motive de indisciplină, anunță fanatik.ro.

329 de meciuri a jucat Florin Tănase în cele opt sezoane petrecute la FCSB. A înscris 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive

În plus, Tănase și Crețu s-au antrenat separat vineri. Au fost ulterior reprimiți la ședințele de pregătire, dar încă se află în conflict cu stafful.

Florin Tănase a bifat 8 apariții în acest sezon, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

360 de minute a bifat Valentin Crețu pentru FCSB în acest sezon, în 6 apariții

Gigi Becali, furios pe veteranii de la FCSB: „Sunt unii deja ghiftuiți”

După meciul cu CFR Cluj, Gigi Becali a precizat că jucătorii veterani ai echipei, precum Tănase sau Radunovic, nu mai au același interes pentru joc, mai ales după ce au câștigat foarte mulți bani.

„Sunt unii fotbaliști care parcă s-au plictisit de fotbal, nu le mai place sportul. Ei cred că au dat acum niște bani și ce să mă mai chinui de acum înainte. Nu vor să mai dea totul fotbalului.

Lui Hagi puteai să-i dai 50 de miliarde de euro și el juca fotbal. Nu-l interesau banii, voia fotbal. Sunt unii deja ghiftuiți, fără chef de fotbal. Dacă iei jucătorii noi, Arad, Joao Paulo, Batubinsika, o să vezi că au jucat fotbal, se vede. Duarte la fel, nu ai ce reproșa.

Dar alții cred că fotbalul este așa, să ne distrăm. La jucătorii mai vechi mă refer, Tănase, Radunovic. N-ai ce să le faci, pentru că așa e firea lor, asta e atitudinea lor, așa e viața lor. Nu poți să schimbi tu viața omului.

Eu nu-s prieten cu Tănase. Am avut o relație mai specială cu el. Am câștigat bani și cu el, am făcut performanțe, l-am și vândut. Dar altfel ce prietenie să am? Să am prietenie cu jucătorii? Doamne ferește.

În fața lui Tănase mă aplecam până acum, dar gata, la revedere, nu mai vrea să joace fotbal. Păi, dacă nu mai vrei, lasă-te! Perianu a câștigat toate duelurile, îți dai seama? Incredibil.

Tănase e plictisit, nu-i mai arde. E posibil, că e băiat deștept cu bun simț, să mă audă pe mine și din cauza rușinii și a respectului și a ambiției să revină, să-și dea viața. El calitate are mare, e fotbalist, dar trebuie să vrea”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

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