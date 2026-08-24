Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a răspuns lui Marius Șumudică (55 de ani) după momentul tensionat dintre cei doi după CFR Cluj - FCSB 1-0.

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La finalul partidei din Gruia, de duminică, antrenorul celor de la CFR Cluj s-a oprit în mijlocul interviului pentru scurt timp și l-a salutat pe un ton apăsat pe oficialul de la FCSB: „Bună seara, domnule Mihai Stoica!”.

Mihai Stoica, răspuns pentru Șumudică: „Bate câmpii!”

După ce Marius Șumudică a vorbit ulterior despre acel moment, răspunsul lui Mihai Stoica nu a întârziat să apară.

„Nu știu ce a fost. Nu m-am întâlnit cu Șumudică. Era în interviu, dădea interviu. De ce să îl bag în seamă? Nu fac, nu mă interesează pe mine ce subiecte vrea să inventeze Șumudică.

M-am întâlnit doar cu Cristi Panin de la CFR Cluj și atât. Minte cu reverențe dacă spune că m-am uitat zeflemist. Eu nici nu m-am uitat.

Am văzut de afară că e în interviu și am trecut pe lângă. Ce să fac? Salut interviul? Nu m-am uitat niciun zeflemist… bate câmpii!”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

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CFR a ajuns la 6 puncte în clasament după 5 meciuri disputate, fiind încă departe de prima jumătate a clasamentului, în timp ce FCSB a înregistrat primul eșec al sezonului în Liga 1.

Marius Șumudică: „În momentul în care vii, există acest respect încât să saluți”

Marius Șumudică a vorbit, după meci, despre momentul bizar pe care l-a avut cu Mihai Stoica.

„Eu eram la flash-interviu, iar el a trecut, venea din lojă. A venit cu domnul (n.red. - Florin) Cernat. Domnul Cernat m-a salutat, mi-a zis: «Salut, Șumi, salut, Mister!». Mi-a făcut cu mâna.

În momentul ăla, Mihai Stoica a întors capul, s-a uitat așa, zeflemist un pic, în altă parte și am simțit nevoia să-l salut eu. Am cei șapte ani de acasă, chiar dacă patru am făcut la grădiniță. Am încercat să-l salut și i-am zis: «Bună seara, domnule Mihai Stoica!».

I-am spus apăsat, fiindcă așa se spune: în momentul în care vii, există acest respect încât să saluți. N-aveam pretenția să mă salute. În momentul în care omul de lângă tine mă salută, poți să măcar să dai din mână sau să faci orice. Să-l saluți, nu să întorci capul ca și cum ignori persoana respectivă. Dar este problema lui MM.

Eu nu vreau să intru în niciun conflict cu MM. Îl respect ca și conducător. E treaba lui, n-am niciun fel de problemă.

Eu în continuare îl respect, îl voi saluta de câte ori îl voi întâlni și îi promit că dacă el va fi vreodată la un flash-interviu și eu voi trece, măcar voi avea bunul simț să ridic mâna și să-l salut”, a explicat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

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