„Eu am cei 7 ani de acasă” Marius Șumudică a explicat conflictul cu Mihai Stoica de la finalul meciului CFR - FCSB

Marius Șumudică (55 de ani) a oferit detalii, luni, despre momentul bizar de la flash-interviul de după partida dintre CFR și FCSB, scor 1-0.

Duminică seară, în timpul declarațiilor, tehnicianul l-a salutat pe un ton apăsat pe Mihai Stoica, care trecea pe lângă el în acel moment.

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Tehnicianul celor de la CFR Cluj s-a oprit pentru scurt timp, i-a transmis oficialului de la FCSB: „Bună seara, domnule Mihai Stoica!”, iar apoi și-a continuat interviul.

Marius Șumudică: „În momentul în care vii, există acest respect încât să saluți”

Acum, Șumudică susține că a procedat astfel după ce Stoica ar fi trecut pe lângă el fără să salute.

„Eu eram la flash-interviu, iar el a trecut, venea din lojă. A venit cu domnul (n.red. - Florin) Cernat. Domnul Cernat m-a salutat, mi-a zis: «Salut, Șumi, salut, Mister!». Mi-a făcut cu mâna.

În momentul ăla, Mihai Stoica a întors capul, s-a uitat așa, zeflemist un pic, în altă parte și am simțit nevoia să-l salut eu. Am cei șapte ani de acasă, chiar dacă patru am făcut la grădiniță. Am încercat să-l salut și i-am zis: «Bună seara, domnule Mihai Stoica!».

I-am spus apăsat, fiindcă așa se spune: în momentul în care vii, există acest respect încât să saluți. N-aveam pretenția să mă salute. În momentul în care omul de lângă tine mă salută, poți să măcar să dai din mână sau să faci orice. Să-l saluți, nu să întorci capul ca și cum ignori persoana respectivă. Dar este problema lui Meme.

Eu nu vreau să intru în niciun conflict cu Meme. Îl respect ca și conducător. E treaba lui, n-am niciun fel de problemă.

Eu în continuare îl respect, îl voi saluta de câte ori îl voi întâlni și îi promit că dacă el va fi vreodată la un flash-interviu și eu voi trece, măcar voi avea bunul simț să ridic mâna și să-l salut”, a explicat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

CFR a ajuns la 6 puncte în clasament după 5 meciuri disputate, fiind încă departe de prima jumătate a clasamentului, în timp ce FCSB a înregistrat primul eșec al sezonului în Liga 1.

Următorul duel pentru elevii lui Marius Șumudică va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00, pe terenul celor de la Csikszereda.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-0

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