FCSB - Feyenoord 4-3 Campioana României, meci senzațional pe Arena Națională » Tănase a înscris golul victoriei în prelungiri

FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord, scor 4-3, în etapa #6 din Europa League.

Campioana României a început bine meciul de pe Arena Națională, reușind să deschidă scorul în minutul 11, prin Ngezana.

Sud-africanul a marcat cu capul, după un corner perfect executat de Risto Radunovic.

Ulterior, jocul a fost unul echilibrat, până în minutul 41, atunci când Tengstedt a restabilit egalitatea.

Peste doar 3 minute, Timber și-a dus echipa în avantaj, după o nesincronizare în apărarea FCSB. Lăsat liber în careu, olandezul nu l-a iertat pe Târnovanu.

Repriza secundă a început foarte bine pentru trupa lui Van Persie. Sauer a trecut fără probleme de Valentin Crețu, l-a învins pe Târnovanu și a dus scorul la 3-1.

FCSB a redus din diferență în minutul 54, după golul marcat de Mihai Toma, cu capul.

Reușita a fost verificată cu goal line technology, acolo unde s-a văzut clar că balonul a depășit cu mult linia porții.

Campioana României a reușit să egaleze pe final, în minutul 87, atunci când Mamadou Thiam a înscris cu capul, după o centrare perfectă trimisă de Valentin Crețu, din partea dreaptă.

În prelungiri, FCSB a dat lovitura, după o fază excelentă reușită de Juri Cisotti, cel care i-a pasat în careu lui Tănase, cel care rămăsese singur cu portarul și a avut de îndeplinit o simplă formalitate.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

FCSB - Feyenoord 4-3

Au marcat: Ngezana (min. 12), Toma (min. 54), Thiam (min. 87), Tănase (min. 90+5) / Tengstedt (min. 41), Timber (min. 43), Sauer (min. 51)

22.857 de fani au asistat la partida de pe Arena Națională.

Final de meci, 4-3 pentru FCSB!

Min. 90+5 - ULUITOR!!! FCSB marchează și preia conducerea pe Arena Națională. Juri Cisotti a trecut perfect de apărarea olandeză și i-a pasat lui Florin Tănase, cel care a rămas cu poarta goală și a marcat fără probleme

Min. 90 - Târnovanu are o intervenție fabuloasă în fața lui Moussa și își salvează echipa. Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 87 - GOOOLLLL, FCSB!!! Mamadou Thiam înscrie cu capul după o centrare perfectă din partea dreaptă trimisă de Valentin Crețu. Urmează un final de meci incendiar.

Min. 84 - FCSB obține o lovitură liberă din apropierea careului, după ce Borges l-a faultat pe Mihai Toma.

Min. 82 - FCSB încearcă egalarea pe final de meci, dar defensiva lui Robin van Persie este fără greșeală.

Min. 73 - Florin Tănase ia un „galben” stupid după un fault dur la mijlocul terenului.

Min. 73 - Timber scoate mingea din careu și îndepărtează pericolul.

Min. 72 - Ahmedhodzic îl faultează dur pe Mamadou Thiam și este sancționat cu cartonaș galben. Este lovitură liberă de la aproximativ 30 de metro, va executa Florin Tănase.

Min. 68 - După o acțiune rapidă de atac, Tănase a șutat pe lângă poartă și a ratat șansa de egalare.

Min. 67 - Valente și Tengstedt părăsesc terenul, locul lor fiind luat de Ueda și Larin.

Min. 65 - Siyabonha Ngezaa este și el schimbat. În locul său a intrat Vlad Chiricheș.

Min. 61 - Mihai Lixandru părăsește terenul acuzând probleme medicale la genunchiul piciorului stâng, locul său fiind luat de Malcom Edjouma.

Min. 58 - Sauer părăsește terenul după ce a acuzat probleme medicale, locul său fiind luat de Goncalo Borges.

Min. 54 - GOOOLLLL, MIHAI TOMA! Tânărul mijlocaș de la FCSB înscrie cu capul și păstrează speranțele campioanei României. Golul a fost validat de arbitru cu ajutorul goal line technology.

Min. 51 - Feyenoord își majorează diferența prin golul marcat de Sauer, cel care a trecut fără probleme de Valentin Crețu.

Min. 48 - Lixandru este sancționat cu cartonaș galben după ce l-a tras de tricou pe Jordan Bos.

Min. 46 - A început repriza secundă pe Arena Națională. Trei schimbări la pauză în tabăra FCSB-ului. Au ieșit Popescu, Pantea și Alhassan, fiind înlocuiți de Toma, Crețu și Graovac. La Feyenoord a intrat Jordan Bos, înlocuindu-l pe Gijs Smal.

Min. 45 + 3 - Siyabonga Ngezana șutează puternic de la distanță, dar balonul trece pe lângă poartă. Arbitrul pune capăt primei părți.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 44 - Timber o duce pe Feyenoord în avantaj, după o nesincronizare în apărarea FCSB. Fundașii l-au lăsat fără marcaj pe olandez iar acest a marcat fără probleme.

Min. 41 - Feyenoord egalează prin golul lui Tengstedt, la prima minge trimisă pe spațiul porții lui Târnovanu. După un corner bine executat, danezul rămâne fără marcaj și restabilește egalitatea.

Min. 32 - Mykola Balakin anulează penalty-ul, iar FCSB rămâne în continuare în avantaj.

Min. 30 - Baba Alhassan comite o greșeală mare și îl faultează pe Tengstedt în careu. Arbitrul a acordat inițial penalty, dar apoi a fost chemat la monitorul VAR. Suporterii de pe Arenă așteaptă cu sufletul la gură decizia.

Min. 26 - Tengstedt trimite puțin pe lângă poarta lui Târnovanu, după o piruetă în careu.

Min. 24 - Lovitură de colț pentru FCSB. A executat Octavian Popescu, dar Valente a respins și a îndepărtat pericolul.

Min. 21 - Feyenoord continuă atacurile la poarta lui Târnovanu, dar defensiva campioanei României se descurcă fără greșeală.

Min. 15 - Lixandru îl deposedează în careu pe Timber și trimite mingea în afara terenului. Este corner pentru Feyenoord.

Min. 11 - GOOOOLLLL, SIYABONGA NGEZANA!!! Fundașul sud-african deschide scorul pe Arena Națională, cu capul, după un corner perfect executat de Risto Radunovic.

Min. 10 - Pantea ratează prima ocazie importantă a celor de la FCSB. Intrat în careu, Pantea a fost deposedat de apărătorul lui Feyenoord, cel care a trimis mingea în afara careului. Este corner pentru campioana României.

Min. 5 - Începutul de meci este unul liniștit. Olandezii încearcă să construiască atacuri poziționale, dar defensiva „roș-albastră” rezistă fără probleme.

Min. 1 - A început partida de pe Arena Națională.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Cisotti, Tănase, O. Popescu - Thiam

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Cisotti, Tănase, O. Popescu - Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Rezerve: Udrea, Zima, V. Crețu, Graovac, Edjouma, Politic, Chiricheș, M. Toma

Udrea, Zima, V. Crețu, Graovac, Edjouma, Politic, Chiricheș, M. Toma Feyenoord: Wellenreuther - Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal - Timber, Targhalline, Valente - Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer

Wellenreuther - Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal - Timber, Targhalline, Valente - Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer Antrenor: Robin Van Persie

Robin Van Persie Rezerve: Bijlow, Bossin, Ueda, Larin, Goncalo Borges, Bos, Diarra, Sliti, Slory, Kraaijeveld

Bijlow, Bossin, Ueda, Larin, Goncalo Borges, Bos, Diarra, Sliti, Slory, Kraaijeveld Stadion: Arena Națională - București

Arena Națională - București Arbitru: Mykola Balakin (Ucraina); Asistenți: Oleksandr Berkut și Viktor Matyash (Ucraina); AVAR: Viktor Kopiievskyi (Ucraina) și Daniele Chiffi (Italia)

FCSB și Feyenoord, campanie dezamăgitoare în Europa League

Deși campioana României a început faza principală a Europa League cu o victorie, împotriva celor de la Go Ahead Eagles, 1-0, rezultatele au lăsat de dorit.

FCSB nu a mai obținut niciun punct după succesul de la Daventer și are nevoie de puncte pentru a mai spera la calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

În acest moment, „roș-albaștrii” ocupă locul 31 în faza principală a Europa League.

Nici Feyenoord nu stă mai bine. Echipa din Rotterdam este pe locul 30 al grupei XXL, cu 3 puncte.

Clubul pregătit de Robin van Persie a învins pe Panathinaikos (3-1) și a pierdut cu Braga (0-1), Aston Villa (0-2), VfB Stuttgart (0-2) și Celtic (1-3).

Elias Charalambous: „La acest nivel, toți fotbaliștii au calitate”

„Adversara este o echipă ofensivă, preferă sistemul 4-3-3 și, chiar dacă schimbă uneori stilul, filosofia rămâne aceeași.

Au jucători valoroși, în special pe benzi. Sunt rapizi, buni în duelurile unu contra unu. La acest nivel, toți fotbaliștii au calitate”, a declarat cipriotul, la conferința de presă premergătoare partidei.

Robin van Persie: „Îmi place ideea că ambele echipe vor să învingă”

Tehnicianul olandezilor a urmărit cu atenție evoluțiile celor de la FCSB și a rămas plăcut surprins.

„FCSB a făcut multe schimbări în echipă, contează structura și știm la ce să ne așteptăm.

Îmi place stilul de joc, modul cum e structurat . Nu e atât de important cine intră pe teren, ci cum joacă echipa, cum e planul de joc.

Am observat că nu au avut rezultate prea bune în campionat, dar am văzut și momente de joc care mi-au atras atenția.

„De exemplu, ce fac când recuperează mingea, atunci sunt foarte buni, pe tranziții sunt foarte buni, nu aruncă mingea în față, asta îmi place”, a spus batavul, la conferința de presă.

Robin van Persie a comparat situația campioanei României cu cea a lui Feyenoord:

„Fiecare echipă trece și prin momente dificile, când jucătorii sunt lipsiți de încredere.

Suntem în același scenariu. Îmi place că trebuie să câștigăm și noi, și voi. Îmi place ideea asta, că ambele echipe vor să învingă”.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport