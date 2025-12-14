Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”  +30 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”

alt-text George Neagu , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 09:33
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 09:54
  • Rapid - Oțelul 0-2. Cristian Munteanu, președintele gălățenilor, a vorbit despre succesul echipei sale în fața liderului din Liga 1.
  • Oficialul clubului a venit și cu o veste bună pentru jucători după partida din Giulești.

Oțelul a produs surpriza în etapa 20 și a învins liderul Ligii 1. Nuno Pedro ('17) și Paul Iacob ('80) sunt jucătorii care au adus victoria formației pregătite de Laszlo Balint.

Rapid - Oțelul 0-2. Cristian Munteanu: „Voi rezolva toate problemele”

Cristian Munteanu, președintele Oțelului, a declarat după meciul cu Rapid că jucătorii clubului gălățean își vor primi restanțele salariale cât mai curând posibil.

Avem într-adevăr ceva restanțe financiare la jucători. Se vor rezolva săptămâna viitoare toate. Avem de încasat, avem de unde să încasăm. Așa că sunt sigur că voi rezolva toate problemele săptămâna viitoare”, a declarat Cristian Munteanu.

Oficialul Oțelului s-a declarat foarte mulțumit de prestația elevilor lui Laszlo Balint în fața Rapidului.

„Sunt foarte fericit pentru că echipa a câștigat 3 puncte în urma unui joc extraordinar. Îmi pare rău pentru Rapid, dar echipa care a controlat jocul de la început până la sfârșit, în seara asta, a fost Oțelul Galați.

Noi avem niște jucători cu calitate individuală foarte bună și jucători care le place mingea. Ați văzut cum ieșeau la primit, cum nu se fereau, nu fugeau de minge”, a mai adăugat Munteanu.

Oțelul, cu gândul la play-off: „Mergem cu multă încredere”

Cristian Munteanu consideră că Oțelul își poate îndeplini orice obiectiv, inclusiv de a ajunge în play-off.

„E mult până departe. Dar o victorie așa importantă am câștigat în fața liderului. Un Rapid care nu întâmplător este pe poziția care este.

Și eu zic că mergem cu multă încredere spre următoarele etape. Mai sunt meciuri de jucat pentru a ne exprima dacă ne dorim un play-off sau nu. Dar avem încredere că avem o echipă bună și putem atinge orice obiectiv ne-l dorim”.

Mi-aș dori să avem bani și să mă iau doi jucători și să ne batem și noi la titlu. Cristian Munteanu, președinte Oțelul

Întrebat despre Joao Lameira, despre care s-a spus că ar putea pleca de la Oțelul, Cristian Munteanu a spus:

„Lameira e jucătorul nostru, un jucător foarte important. Un jucător care, într-adevăr, prezintă interes pentru un club din străinătate. De asta am zis că nu luăm nicio decizie.

N-am luat nicio decizie pentru că mai avem un meci foarte important și greu acasă cu FC Argeș. Și atunci ne vom așeza la masă împreună cu jucătorul și vom lua o decizie”.

Rapid - Oțelul, meci (7).jpg
Rapid - Oțelul, meci (7).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci
+30 Foto
labels.photo-gallery

În acest moment, Oțelul a urcat pe locul 6 în Liga 1, cu 30 de puncte obținute după 20 de meciuri jucate. Rapid a rămas lider în Liga 1, cu 39 de puncte.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
otelul galati liga 1 Cristian Munteanu rapid
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
