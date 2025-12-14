„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta”

- RAPID - OȚELUL 0-2. Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător al giuleștenilor, a criticat dur prestația elevilor lui Costel Gâlcă.
Fostul atacant l-a sancționat și pe antrenor, susținând că Rapid a avut mari probleme din punct de vedere tactic.
RAPID - OȚELUL 0-2. Ovidiu Herea: „Nu mi-a plăcut nimic!”
Herea a vorbit și despre revenirea lui Andrei Borza, fundaș stânga care a lipsit o perioadă îndelungată din cauza unei accidentări suferite în cantonamentul echipei naționale.
„În seara asta (n.r. sâmbătă) cei de la Galaţi au dat tot ce au avut, au arătat foarte bine, au arătat ca o echipa care îşi doreste foarte mult să fie acolo sus, ce nu înţeleg eu cum se prezintă Rapidul aşa la un meci de genul, era o şansă mare să te desprinzi.
Singurul lucru pozitiv din seara asta a fost revenirea lui Borza! Nu mi-a plăcut nimic, a arătat ca o echipă care nu ştie să stea bine din punct de vedere tactic, nu a ştiut să închidă spaţiile. Nu prea ai cum să reuşeşti ceva.
Mă gândesc că senzaţia de azi a fost şi din cauza poziţiei greşite pe care au avut-o jucătorii, erau cu 2-3 secunde în urma jucătorilor de la Galaţi. Atât timp cât nu ajungi să dai o luptă cot la cot, aşa mi-au lăsat impresia”, a explicat Herea, potrivit primasport.ro.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|FC Botoșani
|20
|38
|3
|Dinamo
|19
|35
|4
|Universitatea Craiova
|19
|34
|5
|FC Argeș
|20
|34
|6
|Oțelul Galați
|20
|30
|7
|UTA Arad
|19
|28
|8
|U Cluj
|19
|27
|9
|Farul Constanța
|19
|26
|10
|FCSB
|19
|25
|11
|CFR Cluj
|20
|23
|12
|Petrolul Ploiești
|19
|19
|13
|Unirea Slobozia
|19
|18
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|19
|12
|16
|Metaloglobus
|19
|11