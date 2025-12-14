„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta” +30 foto
Rapid - Oțelul 0-2, în etapa 20 din Liga 1 (FOTO: Sport Pictures)
„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta”

Silviu Dumitru
14.12.2025, ora 10:19
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 10:19
  • RAPID - OȚELUL 0-2. Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător al giuleștenilor, a criticat dur prestația elevilor lui Costel Gâlcă.

Fostul atacant l-a sancționat și pe antrenor, susținând că Rapid a avut mari probleme din punct de vedere tactic.

RAPID - OȚELUL 0-2. Ovidiu Herea: „Nu mi-a plăcut nimic!”

Herea a vorbit și despre revenirea lui Andrei Borza, fundaș stânga care a lipsit o perioadă îndelungată din cauza unei accidentări suferite în cantonamentul echipei naționale.

„În seara asta (n.r. sâmbătă) cei de la Galaţi au dat tot ce au avut, au arătat foarte bine, au arătat ca o echipa care îşi doreste foarte mult să fie acolo sus, ce nu înţeleg eu cum se prezintă Rapidul aşa la un meci de genul, era o şansă mare să te desprinzi.

Singurul lucru pozitiv din seara asta a fost revenirea lui Borza! Nu mi-a plăcut nimic, a arătat ca o echipă care nu ştie să stea bine din punct de vedere tactic, nu a ştiut să închidă spaţiile. Nu prea ai cum să reuşeşti ceva.

Mă gândesc că senzaţia de azi a fost şi din cauza poziţiei greşite pe care au avut-o jucătorii, erau cu 2-3 secunde în urma jucătorilor de la Galaţi. Atât timp cât nu ajungi să dai o luptă cot la cot, aşa mi-au lăsat impresia”, a explicat Herea, potrivit primasport.ro.

Rapid - Oțelul, meci (3).jpg
Rapid - Oțelul, meci (3).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci
+30 Foto
Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2FC Botoșani2038
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7UTA Arad1928
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda2016
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

VIDEO. Golul lui Paul Iacob din lovitură liberă

otelul galati liga 1 Ovidiu Herea rapid
