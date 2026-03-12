Dulgheru surprinde Cum arată echipa României pentru întâlnirile din Billie Jean King Cup
Alexandra Dulgheru (Foto: IMAGO)
Tenis

Dulgheru surprinde Cum arată echipa României pentru întâlnirile din Billie Jean King Cup

Silviu Dumitru
Publicat: 12.03.2026, ora 18:44
Actualizat: 12.03.2026, ora 18:48
  • Alexandru Dulgheru (36 de ani, fostă #26 WTA) a anunțat pe ce jucătoare se va baza în Billie Jean King Cup.
  • România evoluează Grupa I, zona Europa-Africa, al treilea eșalon valoric, și va întâlni Franța, Letonia și Norvegia (grupa C).

Meciurile sunt programate în perioada 7-11 aprilie, la Complexo de Tenis Jamor din Oeiras (Portugalia), pe zgură.

Lotul României pentru meciurile din Billie Jean King Cup

Din lotul României nu fac parte cel mai bine clasate jucătoare ale țării: Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA), Gabriela Ruse (28 de ani, #74 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #38 WTA - retrasă din echipa de Billie Jean King Cup).

În schimb, Dulgheru le va avea la dispoziție pe:

  • Elena-Ruxandra Bertea (19 ani / 305 WTA la simplu / 407 WTA la dublu)
  • Gabriela Lee (30 de ani / 331 / 507)
  • Ilinca-Dalina Amariei (23 de ani / 484 / 538)
  • Carmen-Andreea Herea (20 de ani / 566 / 661)
  • Anamaria Federica Oana (18 ani / 685 / 777)

Adversarele României se vor baza pe următoarele jucătoare:

Franța - căpitan: Alize Cornet

  • Varvara Gracheva (25 de ani / 58 / 1254)
  • Elsa Jacquemot (22 de ani / 63 / 154)
  • Diane Parry (23 de ani / 111 / 303)
  • Leolia Jeanjean (30 de ani / 123 / 177)
  • Kristina Mladenovic (32 de ani / 882 / 88)

Letonia - căpitan: Krisjanis Stabins

  • Darja Semenistaja (23 de ani / 99 / 181)
  • Adelina Lachinova (18 ani / 587 / 914)
  • Beatrise Zeltina (18 ani / 600 / 820)
  • Daniela Darta Feldmane (18 ani / 1279 / 980)
  • Anna Ozerova (28 de ani / fără loc / 1472)

Norvegia - căpitan: Jorgen Vestli

  • Malene Helgo (26 de ani / 676 / 471)
  • Astrid Brune Olsen (26 de ani / 816 / 452)
  • Matylda Burylo (21 de ani / 1483 / 1066)
  • Ulrikke Eikeri (33 de ani, fără loc / 38)

Tot în Portugalia se vor disputa și meciurile din celelalte grupe:

  • Grupa A: Slovacia, Croația, Serbia, Lituania
  • Grupa B: Țările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia
  • Grupa D: Germania, Danemarca, Portugalia, Suedia

Câștigătoarele fiecărei grupe și cel mai bun loc doi vor avea șansa să se luptă pentru trei bilete la play-off-ul pentru Grupa Mondială, competiție ce va avea loc în perioada 22-27 septembrie.

România, în al treilea eșalon valoric după 12 ani

În luna octombrie a anului 2025, „tricolorele” erau învinse fără drept de apel de Polonia (0-3), în grupa B a play-off-ului.

România a încheiat pe locul 2, însă doar câștigătoarea grupei a avansat mai departe. Astfel, selecționata condusă de Alexandra Dulgheru a fost retrogradată în al treilea eșalon, unde n-a mai evoluat din 2014.

