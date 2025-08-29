- FCSB ocupă locul cinci într-un top al celor mai norocoase echipe, după tragerea la sorți pentru Europa League.
- În schimb, Universitatea Craiova este văzută ca una dintre echipele ghinioniste, în urma tragerii la sorți din Conference League.
FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în faza principală din Europa League, respectiv Conference League.
Astăzi, cele două echipe din România și-au aflat adversarele, iar cluburile se situează la polul opus.
FCSB, printre norocoase la tragerea la sorți
Potrivit analiștilor de la Football Meets Data, campioana României se află printre norocoase.
Roș-albaștrii ocupă locul cinci într-un top al adversarelor cu cel mai slab coeficient din Europa.
Alături de FCSB se mai află Lyon, Panathinaikos, Aston Villa, Genk, Ludogorets, Malmo, Ferencvaros, Lille și Rangers.
De partea cealaltă, printre ghinioniste se găsesc echipe precum Utrecht, Roma, Basel sau Feyenoord.
Adversarii FCSB din Europa League:
- Go Ahead Eagles - FCSB
- FCSB - Bologna
- Basel - FCSB
- FCSB - Young Boys
- FCSB - Fenerbahce
- Steaua Roșie - FCSB
- FCSB - Feyenoord
- Dinamo Zagreb - FCSB
Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:
- Etapa I - 24-25 septembrie
- Etapa II - 2 octombrie
- Etapa III - 23 octombrie
- Etapa IV - 6 noiembrie
- Etapa V - 27 noiembrie
- Etapa VI - 11 decembrie
- Etapa VII - 22 ianuarie
- Etapa VIII - 29 ianuarie
Galerie foto (7 imagini)
Craiova printre ghinionistele la tragerea la sorți din Conference League
Calificată pentru prima dată în grupele unei competiții europene, Universitatea Craiova nu a avut deloc noroc la tragerea la sorți.
Potrivit analiștilor de la Football Meets Data, oltenii ocupă locul al doilea într-un top al adversarelor cu cel mai mare coeficient din Europa.
Alături de Craiova se mai află: Aberdeen, Dinamo Kiev, Rapid Viena, Fiorentina, Slovan Bratislava, Mainz, AEK Larnaca, Crystal Palace și Omonia Nicosia.
Adversarii celor de la Universitatea Craiova din Conference League
- Rapid Viena - U Craiova
- U Craiova - Sparta Praga
- U Craiova - Mainz
- AEK Atena - U Craiova
- Rakow - U Craiova
- U Craiova - Noah
Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:
- Etapa I - 2 octombrie;
- Etapa II - 23 octombrie;
- Etapa III - 6 noiembrie;
- Etapa IV - 27 noiembrie;
- Etapa V - 11 decembrie;
- Etapa VI - 18 decembrie.