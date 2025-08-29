FCSB ocupă locul cinci într-un top al celor mai norocoase echipe, după tragerea la sorți pentru Europa League.

În schimb, Universitatea Craiova este văzută ca una dintre echipele ghinioniste, în urma tragerii la sorți din Conference League.

FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în faza principală din Europa League, respectiv Conference League.

Astăzi, cele două echipe din România și-au aflat adversarele, iar cluburile se situează la polul opus.

FCSB, printre norocoase la tragerea la sorți

Potrivit analiștilor de la Football Meets Data, campioana României se află printre norocoase.

Roș-albaștrii ocupă locul cinci într-un top al adversarelor cu cel mai slab coeficient din Europa.

Alături de FCSB se mai află Lyon, Panathinaikos, Aston Villa, Genk, Ludogorets, Malmo, Ferencvaros, Lille și Rangers.

De partea cealaltă, printre ghinioniste se găsesc echipe precum Utrecht, Roma, Basel sau Feyenoord.

Adversarii FCSB din Europa League:

Go Ahead Eagles - FCSB

FCSB - Bologna

- Bologna Basel - FCSB

FCSB - Young Boys

- Young Boys FCSB - Fenerbahce

- Fenerbahce Steaua Roșie - FCSB

FCSB - Feyenoord

- Feyenoord Dinamo Zagreb - FCSB

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

Etapa I - 24-25 septembrie

Etapa II - 2 octombrie

Etapa III - 23 octombrie

Etapa IV - 6 noiembrie

Etapa V - 27 noiembrie

Etapa VI - 11 decembrie

Etapa VII - 22 ianuarie

Etapa VIII - 29 ianuarie

Craiova printre ghinionistele la tragerea la sorți din Conference League

Calificată pentru prima dată în grupele unei competiții europene, Universitatea Craiova nu a avut deloc noroc la tragerea la sorți.

Potrivit analiștilor de la Football Meets Data, oltenii ocupă locul al doilea într-un top al adversarelor cu cel mai mare coeficient din Europa.

Alături de Craiova se mai află: Aberdeen, Dinamo Kiev, Rapid Viena, Fiorentina, Slovan Bratislava, Mainz, AEK Larnaca, Crystal Palace și Omonia Nicosia.

➕ Luckiest teams in 🟢 UECL draw

(weakest average opponents):



🇺🇦 Shakhtar Donetsk

🇬🇮 Lincoln Red Imps

🇪🇸 Rayo Vallecano

🇲🇹 Hamrun Spartans

🇵🇱 Legia

🇭🇷 Rijeka

🇨🇭 Lausanne

🇮🇪 Shamrock Rovers

🇸🇮 Celje

🇲🇰 Shkendija



➖ Unluckiest teams in 🟢 UECL draw

(strongest average… pic.twitter.com/xrCWYmOGe7 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2025

Adversarii celor de la Universitatea Craiova din Conference League

Rapid Viena - U Craiova

- U Craiova U Craiova - Sparta Praga

U Craiova - Mainz

AEK Atena - U Craiova

- U Craiova Rakow - U Craiova

- U Craiova U Craiova - Noah

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

Etapa I - 2 octombrie;

Etapa II - 23 octombrie;

Etapa III - 6 noiembrie;

Etapa IV - 27 noiembrie;

Etapa V - 11 decembrie;

Etapa VI - 18 decembrie.

