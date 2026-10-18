„Nu mi se pare o idee bună”  Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește” +25 foto
Mihai Stoica
Superliga

„Nu mi se pare o idee bună” Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 22:52
  • Mihai Stoica (61 de ani), conducătorul de la FCSB, nu este de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, privind disputarea meciurilor din Superliga mult mai devreme.
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Andrei Nicolescu spune că echipe precum Dinamo, Rapid și FCSB ar trebui să joace și de la ora 17:00 în campionat pentru a atrage mai mulți spectatori la stadion.

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Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Nicolescu: „Un derby fără nocturnă mi se pare…”

Mihai Stoica este de părere că derby-urile din Superliga ar trebui să se dispute la aceleași ore ca până acum.

„Depinde și de anotimp. Depinde de foarte mulți factori. Spre exemplu, nu mi s-ar părea condiții pentru un derby să se joace la lumina zilei. Un derby fără nocturnă mi se pare… parcă ceva lipsește.

Noi nu suntem la Old Firm (n.r. - derby-ul Scoției) să joace la ora 12:00, Glasgow Rangers cu Celtic. Nu mi se pare o idee bună.

La ora 19:00, da, mi s-ar părea o idee bună, pentru că acum e întuneric”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Deși Dinamo și Rapid sunt pe primele două locuri în România, fanii celor două echipe nu s-au îngrămădit să asiste la meciurile jucate în etapa #12.

Vineri, pe Arena Națională, Dinamo a învins FC Botoșani cu scorul de 2-0, partidă la care au fost prezenți 10.429 de spectatori.

Rapid a trecut sâmbătă de Corvinul, tot cu 2-0, iar 7.328 de fani au fost pe Giulești.

FCSB va juca luni cu FC Voluntari, în deplasare, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Soluția găsită de Andrei Nicolescu: „De ce să nu se joace de la ora 17:00?”

„Cred că ar trebui cumva noi, ca și cluburi, cel puțin sâmbăta și duminica, să evităm acest prime time.

Adică (n.r. acum) echipele care sunt în prima parte a clasamentului trebuie să joace tot timpul în ora ultimă.

Ora ultimă, în perioada de iarnă, nu mai e potrivită pentru audiență la stadion. De ce să nu se joace de la ora 17:00 sâmbătă? De ce să nu joace Rapidul, FCSB sau Dinamo de la 17, de la 18?

Dacă tot nu suntem în stare să schimbăm această regulă în care depindem cumva de meciurile internaționale și ne alegem orele la care joacă echipele din România în funcție de programul din Spania, din Italia și așa mai departe...”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

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