„Unde e?”  MM Stoica, despre jucătorul lăsat pe bancă de Craiova cu KuPS: „E păstrat pentru campionat?”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a comentat decizia lui Filipe Coelho de a-l lăsa pe David Matei (20 de ani) pe banca de rezerve la meciul cu KuPS, din Europa League.

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Tânărul jucător al Craiovei și-a făcut debutul european în returul cu Levski Sofia (2-2), din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, după ce fusese rezervă în precedentele trei partide continentale jucate de olteni.

Mihai Stoica, despre David Matei: „Unde e? E păstrat pentru campionat?”

Oficialul de la FCSB a vorbit despre absența lui David Matei din primul „11” și a explicat pe ce poziție ar trebui folosit în sistemul utilizat de Filipe Coelho.

„Unde e David Matei? Aaa, e păstrat pentru campionat, știu. E mult mai important meciul de campionat (n.r. - ironic). Eu cred că David Matei, în sistemul 3-4-3, nu este atacant lateral dreapta. Eu cred că este un jucător de ax, un număr 10.

Poate fi și număr 8, dar nu-l văd făcând un efort atât de mare. E un jucător inteligent, cu un serviciu destul de bun. Ca să joci în margine trebuie să ai viteză foarte bună sau să ai demarcările lui Baiaram.

Baiaram atacă foarte bine bara a doua, de asta are cifre, marchează. Probabil că ăsta e motivul pentru care nu joacă David Matei, pentru că nu se potrivește exact. Cumva, el se sacrifică dacă ăsta este mereu sistemul. Gică Hagi a jucat foarte, foarte mult la club și acum și la națională cu acel romb, 4-3-1-2. Craiova are jucători și pentru sistemul ăsta.

Matei poate oricând să fie numărul 10 în spatele a doi atacanți. Iar Craiova are destui atacanți dacă vrea să schimbe sistemul, dar i-a mers bine cu sistemul actual. Eu zic să meargă în continuare așa.

Am avut dreptate când am spus că ei ar trebui să joace cu 3 pe fund, în spatele lui Mora și Bancu. Acum cred că Matei ar da un randament mai bun în zonă centrală”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” la Prima Sport.

KuPS Kuopio - U Craiova, echipele de start:

KuPS: Riihimäki - Puukko, Magassa, Adams, Antwi - Gasc, Touray - Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah - Moreno

Riihimäki - Puukko, Magassa, Adams, Antwi - Gasc, Touray - Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah - Moreno Rezerve : Silen, Heiskanen, Savolainen, Kujasalo, Heinonen, Kabuye, Parzyszek, Lötjönen, Hämäläinen

: Silen, Heiskanen, Savolainen, Kujasalo, Heinonen, Kabuye, Parzyszek, Lötjönen, Hämäläinen Antrenor: Miika Nuutinen

Miika Nuutinen U Craiova: Popescu - Rus, Stevanovic, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram

Popescu - Rus, Stevanovic, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram Rezerve: Maxim, Sava, Romanchuk, Crețu, Băluţă, Al Hamlawi, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Matei

Maxim, Sava, Romanchuk, Crețu, Băluţă, Al Hamlawi, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Matei Antrenor: Filipe Coelho

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