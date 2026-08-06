„Unde e?”  MM Stoica, despre jucătorul lăsat pe bancă de Craiova cu KuPS: „E păstrat pentru campionat?”

- Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a comentat decizia lui Filipe Coelho de a-l lăsa pe David Matei (20 de ani) pe banca de rezerve la meciul cu KuPS, din Europa League.
Tânărul jucător al Craiovei și-a făcut debutul european în returul cu Levski Sofia (2-2), din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, după ce fusese rezervă în precedentele trei partide continentale jucate de olteni.
Mihai Stoica, despre David Matei: „Unde e? E păstrat pentru campionat?”
Oficialul de la FCSB a vorbit despre absența lui David Matei din primul „11” și a explicat pe ce poziție ar trebui folosit în sistemul utilizat de Filipe Coelho.
„Unde e David Matei? Aaa, e păstrat pentru campionat, știu. E mult mai important meciul de campionat (n.r. - ironic). Eu cred că David Matei, în sistemul 3-4-3, nu este atacant lateral dreapta. Eu cred că este un jucător de ax, un număr 10.
Poate fi și număr 8, dar nu-l văd făcând un efort atât de mare. E un jucător inteligent, cu un serviciu destul de bun. Ca să joci în margine trebuie să ai viteză foarte bună sau să ai demarcările lui Baiaram.
Baiaram atacă foarte bine bara a doua, de asta are cifre, marchează. Probabil că ăsta e motivul pentru care nu joacă David Matei, pentru că nu se potrivește exact. Cumva, el se sacrifică dacă ăsta este mereu sistemul. Gică Hagi a jucat foarte, foarte mult la club și acum și la națională cu acel romb, 4-3-1-2. Craiova are jucători și pentru sistemul ăsta.
Matei poate oricând să fie numărul 10 în spatele a doi atacanți. Iar Craiova are destui atacanți dacă vrea să schimbe sistemul, dar i-a mers bine cu sistemul actual. Eu zic să meargă în continuare așa.
Am avut dreptate când am spus că ei ar trebui să joace cu 3 pe fund, în spatele lui Mora și Bancu. Acum cred că Matei ar da un randament mai bun în zonă centrală”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” la Prima Sport.
KuPS Kuopio - U Craiova, echipele de start:
- KuPS: Riihimäki - Puukko, Magassa, Adams, Antwi - Gasc, Touray - Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah - Moreno
- Rezerve: Silen, Heiskanen, Savolainen, Kujasalo, Heinonen, Kabuye, Parzyszek, Lötjönen, Hämäläinen
- Antrenor: Miika Nuutinen
- U Craiova: Popescu - Rus, Stevanovic, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram
- Rezerve: Maxim, Sava, Romanchuk, Crețu, Băluţă, Al Hamlawi, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Matei
- Antrenor: Filipe Coelho