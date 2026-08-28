Mihai Stoica (61 de ani) și Victor Angelescu (41 de ani), oficialii de la FCSB, respectiv Rapid, au vorbit despre posibilitatea ca România să aibă mai multe echipe în grupele competițiilor europene.

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Joi seara, Universitatea Craiova a fost eliminată de Ararat-Armenia, scor 0-1 (1-2 la general), din Europa League, și va evolua în faza principală din Conference League. Campioana va fi singura reprezentantă a României în grupele europene.

Mihai Stoica, dialog cu Victor Angelescu: „Campioana nu prea are cum să nu joace măcar în Conference League”

În ultimii 6 ani, România a avut două sezoane în care a dus două formații în fazele principale din Europa, trei în care a dus doar una și un sezon negru, în 2023, când nici măcar o reprezentantă nu a prins grupele.

MM Stoica e convins că acel scenariu negru nu se mai poate repeta, însă consideră că șansele ca Liga 1 să mai aibă două echipe în faza principală sunt infime.

„E aproape imposibil să se mai repete ce s-a întâmplat în 2023/2024, să nu avem măcar o echipă în faza principală. Campioana nu prea are cum să nu joace măcar în Conference League. Nu cred că mai e posibil să nu avem nicio echipă în grupe.

Dar va fi complicat să avem două. Uitați-vă când am avut două echipe, când Craiova a scos-o pe Bașakșehir în play-off, fiind clar outsider. Vorbim de Bașakșehir!”, a declarat oficialul de la FCSB la Prima Sport.

Victor Angelescu crede însă că România poate profita de coeficientul marii rivale a Rapidului:

„Mai e o variantă, dar nu vă convine vouă. Să nu ia FCSB titlul, cum s-a întâmplat și acum. Voi aveți coeficient mai bun.

Câștigă Craiova sau cineva care nu are coeficient mare titlul. Cei cu coeficient mare au un traseu mai bun în Europa League și Conference League”.

Mihai Stoica e însă sceptic, mai ales că această variantă a existat în acest sezon, iar FCSB a fost eliminată rușinos de Auda:

„Da, dar să știi că traseul nu e strălucit. Nu luăm campionatul, să zicem, și mergem cum am mers anul ăsta. Eram favoriți cu Auda și Dinamo City, dar prindeam Pafos.

Și am avut un traseu destul de bun. Ah, da, noi nu puteam pica cu Pafos, dar puteam să întâlnim Getafe. Erau vreo 4-5 echipe foarte grele. E destul de complicat. În Europa League e și mai complicat”.

FOTO. Ararat-Armenia - U Craiova 1-0

Universitatea Craiova va evolua în faza principală din Conference League, acolo unde vor juca cu:

Copenhaga (A), Brighton (D), Getafe (A), Kairat (D), Egnatia (A), Inter Escaldes (D).

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