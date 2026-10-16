Mikel Merino (30 de ani), mijlocașul lui Arsenal, a rememorat atentatul asupra autocarului Borussiei Dortmund din 2017, în urma căruia fundașul Marc Bartra (35 de ani) a fost grav rănit.

Cei doi spanioli evoluau atunci la formația din Bundesliga.

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Sergej Wenergold a fost autorul acelui atac cu bombe. A detonat trei dispozitive explozive ascunse, în momentul în care autocarul Borussiei trecea prin zona respectivă.

Germanii se îndreptau se îndrepta spre un meci din Liga Campionilor, împotriva lui AS Monaco.

Mikel Merino, despre atacul în urma căruia Bartra a fost rănit: „Cred că am un înger păzitor”

În urma exploziei, fundașul Marc Bartra a fost rănit și a fost internat la spital după ce a suferit o leziune serioasă la mână.

Mikel Merino și-a amintit de acel moment, când avea doar 20 de ani, și se consideră norocos că a scăpat cu viață.

„Cred că am un înger păzitor. De fapt, sunt norocos că sunt în viață. Probabil că mulți tineri nici nu cred că s-a întâmplat sau nu își dau seama cât de grav a fost, dar acel eveniment ne-a marcat pe toți.

S-a auzit o bubuitură asurzitoare, apoi îmi amintesc că autocarul aproape s-a răsturnat. M-am uitat în spate și am văzut sânge pe podea. Fum, țipete.

Îmi amintesc că am ajuns la spital în aceeași seară și am așteptat vești despre Marc Bartra, care avea încheietura mâinii distrusă”, a spus mijlocașul de Arsenal, citat de marca.com.

Merino a continuat:

„A doua zi, cineva mi-a spus că o bucată uriașă de proiectil rămăsese înfiptă în tetiera scaunului de lângă Marc Bartra. Era locul meu obișnuit. În acea zi, scaunul era gol…

Simțeam că aveam picioarele puțin înțepenite și, pentru că scaunele din partea din față se puteau înclina pe spate, m-am așezat acolo. Poate că asta mi-a salvat viața. Așadar, da, cred cu tărie că lucrurile se întâmplă cu un motiv”.

Bombele respective conțineau cuie metalice și aveau o rază de acțiune de aproximativ 100 de metri.

Sergej Wenergold, autorul atacului, a fost acuzat de 28 de tentative de omor și a fost condamnat la 14 ani de închisoare.

În timpul procesului, acesta a mărturisit că nu intenționase să omoare pe nimeni și că a organizat atacul pentru a câștiga bani pariind pe scăderea cotației acțiunilor Borussiei Dortmund la bursă.

Când eram în ambulanță, nu-mi păsa dacă îmi tăiau brațul. Mă gândeam doar că eram în viață. Aveam dureri foarte mari la braț. Când medicul mi-a spus, după operație, că aș putea juca din nou peste o lună, a fost incredibil. Am avut noroc că fractura a fost una curată, fără să afecteze tendoanele sau ligamentele. Este incredibil ce pot face medicii. Marc Bartra, ex-fundaș Borussia Dortmund, acum la Betis

Mikel Merino a evoluat pentru Borussia Dortmund în perioada 2016-2018. A jucat doar 9 meciuri pentru germani pentru că a fost împrumutat la Newcastle.

Marc Bartra a evoluat în aceeași perioadă pentru Borussia, dar a bifat 51 de apariții, 5 goluri și 5 assisturi.

Marc Bartra: „Mâna îmi atârna și nu o puteam mișca”

În 2017, imediat după acel incident groaznic, Marc Bartra a povestit amănunțit cum s-a petrecut acel atac asupra autocarului Borussiei Dortmund.

„Era ora 19:00. Am coborât de la hotel și ne-am îndreptat spre autocar. Ne-am urcat, iar eu am fost printre ultimii. Eram foarte liniștit, urma să fac ceea ce îmi place cel mai mult. Toată lumea era concentrată, pentru că era un meci important.

Eu mă așezam întotdeauna în același loc, în spate, în partea dreaptă. Mă uitam la telefon și, într-o clipă, am trecut de la liniște și calm la momentul în care am deschis ochii și am văzut mult fum. Îmi țiuiau urechile și nu mai auzeam nimic.

Se simțea un miros puternic de praf de pușcă și am simțit un val de aer foarte fierbinte pe față. Telefonul mi-a zburat din mână, iar eu am fost lovit ca de un glonț. Era o bucată de proiectil. În acel moment, am văzut fețele colegilor mei și m-a cuprins o teamă teribilă. Nu știam ce se întâmplă.

Aveam impresia că ceilalți ne spuneau să ne aruncăm la pământ. Nu mă puteam mișca deloc, rămăsesem paralizat. Totul s-a întâmplat dintr-o dată. Nu știu exact cum, dar m-am trezit la pământ, cu o durere puternică de cap și foarte amețit.

Mâna îmi atârna și nu o puteam mișca. Am țipat de durere și de frică. Nu știam dacă trebuia să ne mișcăm sau nu, dacă urmau să mai aibă loc și alte explozii. A venit fizioterapeuta, iar eu voiam să adorm. Nu mă simțeam bine din cauza durerii și a stării în care mă aflam.

Fizioterapeuta m-a pălmuit și mi-a spus: «Nu adormi, Marc!». Atunci mi-am dat seama că nu trebuia să adorm, pentru că era posibil să nu mă mai trezesc.

Am început să mă gândesc la fiica mea și mi-am spus să rămân calm, să țin ochii deschiși, pentru că avea nevoie de mine. A venit ambulanța, iar cele 10 sau 15 minute care au trecut mi s-au părut o eternitate.

Fizioterapeuta îmi spunea: «Fii puternic, nu adormi!», dar plângea în timp ce îmi vorbea și se uita pe fereastră. Asta era problema. Din fericire, nu s-a mai întâmplat nimic.

Oamenii nu își dau seama prin ce am trecut în Germania și cu atât mai puțin în Spania. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva. Următorul meu gând a fost că puteam să nu mai fiu acolo. Mai întâi, mă întrebam dacă eram în viață sau nu și dacă mă puteam mișca.

Eram în stare de șoc, îmi țiuiau urechile și eram amețit. Apoi am văzut că îmi puteam mișca picioarele, dar brațul mă durea îngrozitor. Sângeram foarte mult. Fizioterapeuții nu voiau să coboare din autocar.

A durat mai mult până au ajuns la mine, iar apoi mi-au improvizat un garou din jachetă. Îmi amintesc totul și mă simt puternic atunci când povestesc despre asta”, a spus Bartra în emisiunea „El Hormiguero”.

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