Minerul Lupeni a găsit stadion pentru partida din ultima etapă a grupelor Cupei României, după problemele cu care s-a confruntat în ultimele zile.

Minerul Lupeni - FC Botoșani se joacă miercuri, de la 19:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro.

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Formația din Valea Jiului se află pe locul 2 în Seria 6 din Liga 3 și luptă pentru un loc în liga secundă, însă preocuparea actuala este disputarea meciului cu formația din Superligă.

Minerul Lupeni - FC Botoșani se va juca pe stadionul din Sibiu

Anterior, Minerul s-a confruntat cu două refuzuri din partea oficialilor de la Jiul Petroșani și de la CSM Târgu-Jiu, având în vedere starea necorespunzătoare a suprafețelor de joc de pe arenele acestora.

Acum, oficialii ar fi găsit o soluție și mai bună din punct de vedere al infrastructurii: arena din Sibiu, unde a evoluat în sezonul trecut FC Hermannstadt, informează primasport.ro.

Ce s-ar fi întâmplat în cazul în care nu se găsea o variantă? Meciul ar fi putut fi mutat chiar la Botoşani, scenariu pe care Lupeni l-a refuzat din start.

„Stimați locuitori ai municipiului Lupeni și ai Văii Jiului, stadionul pe care se va disputa partida echipei noastre din Cupa României Betano, programată pe 2 decembrie, la ora 19:30, rămâne incert în urma refuzurilor primite de la Jiul Petroșani și CSM Târgu Jiu de a găzdui meciul.

Ora de disputare a fost stabilită de Federația Română de Fotbal, care a programat toate partidele la aceeași oră. Ori de câte ori am avut posibilitatea de a schimba stadionul de disputare al unei partide, am făcut acest lucru.

Ne-am fi dorit ca acest meci să se dispute în Valea Jiului sau cât mai aproape de casă, pentru ca suporterii din Vale să se bucure din tribune de spectacolul unei partide de Cupă și să fie alături de echipă.

Vom anunța stadionul de îndată ce acesta va fi confirmat”, era comunicatul emis, marți, de club.

În grupa din Cupă, Minerul Lupeni ocupă ultimul loc, cu un singur punct obținut în primele două etape.

Programul etapei a treia din Cupa României, grupa A

2 decembrie, ora 19:30

Rapid - UTA

Minerul Lupeni - FC Botoșani

Poli Timișoara - Corvinul

Loc / Echipa Golaveraj Puncte 1. UTA Arad 5-2 4 2. Rapid 2-0 4 3. Corvinul 1-0 4 4. FC Botoșani 2-3 1 5. Poli Timișoara 1-3 1 6. Minerul Lupeni 1-4 1

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