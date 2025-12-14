Jucătorul naționalei a semnat!  Contract până în  2028: „Sunt foarte fericit și mândru”
Bogdan Racovițan FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Jucătorul naționalei a semnat! Contract până în 2028: „Sunt foarte fericit și mândru”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 15:00
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 15:02
  • Fundașul Bogdan Racovițan (25 de ani) a semnat prelungirea acordului cu echipa Rakow Częstochowa.

Prestațiile internaționalului român i-au convins pe conducătorii formației poloneze să-i ofere un nou contract.

Bogdan Racovițan va continua la Rakow pentru încă trei ani

Fundașul român a semnat o înțelegere până în 2028. Anunțul a fost făcut de club, pe site-ul oficial:

„Să continue această poveste frumoasă! Ne bucurăm că rămâi cu noi, Bogdan!

Bogdan Racovițan rămâne mai mult timp la Rakow! Noua înțelegere cu fundașul de 25 de ani va fi valabilă până la sfârșitul lunii iunie 2028.

Bogdan s-a alăturat echipei Rakow pe 27 ianuarie 2022. A debutat în tricoul roș-albastru pe 6 februarie, în meciul de acasă cu Wisła Cracovia. Primul lui gol a venit pe 9 iulie, când l-a învins pe portarul lui Lech Poznan în meciul pentru Supercupa Poloniei.

Până acum, a evoluat în 94 de meciuri și a marcat 5 goluri. În perioada petrecută la Rakow, a câștigat titlul și locul doi în campionat, Cupa și Supercupa Poloniei, precum și calificarea în faza grupelor Europa League și faza ligii Conference League. Bogdi, îți dorim noi succese alături de Raków”, a transmis clubul.

1.5 milioane de euro
este cota de piață a lui Bogdan Racovițan, potrivit Transfermarkt

Bogdan Racovițan a câștigat titlul în Polonia

Racovițan a ajuns la Rakow în 2022, fiind transferat de la FC Botoșani pentru 600.000 de euro, și are un palmares impresionant la echipa din Polonia.

Fundașul a reușit să câștige primul titlu din istoria clubului, Cupa și Supercupa Poloniei, în cele 3 sezoane petrecute la echipa antrenată în prezent de Marek Papszun.

„Sunt foarte fericit și mândru că rămân aici mai mult timp. Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Am depus multă muncă după o accidentare gravă. Mă bucur că sunt din nou aici și că am o performanță atât de bună pe teren”, a spus Racovițan.

Dijon, din Franța, este singura echipă pentru care a mai evoluat Racovițan înainte de aventurile la FC Botoșani și Rakow.

5 selecții
are Bogdan Racovițan pentru prima reprezentativă a României

