Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026

TURCIA - ROMÂNIA. Semifinala barajului pentru CM 2026 va avea loc la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș.

Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Câștigătoarea duelului va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Federația Turcă de Fotbal a anunțat oficial că partida cu România din semifinala barajului pentru CM 2026 se va juca la Istanbul, deși în urmă cu aproximativ 2 săptămâni lua în calcul ca duelul să se desfășoare la Bursa, pe faimosul „stadion-crocodil”.

Turcia - România se joacă pe stadionul lui Beșiktaș

În mod surprinzător, aceștia au ales ca meciul să se joace pe stadionul celor de la Besiktas și nu pe cel al lui Galatasaray, așa cum se vehiculase inițial.

„Echipa noastră națională va întâlni România pe teren propriu în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială FIFA 2026, meciul urmând să se dispute la Istanbul.

Meciul, care va avea loc pe stadionul Beşiktaş Park, va începe la ora 20:00 (19:00 ora României), joi, 26 martie 2026.

Pentru partida împotriva României, echipa noastră națională va păși pentru a patra oară pe terenul stadionului Beşiktaş Park, care înlocuiește stadionul İnönü, unde a disputat 67 de meciuri în trecut.

Echipa națională a Turciei a jucat primul său meci pe vechiul stadion pe 30 mai 1948 împotriva Austriei, pierzând cu 1-0. În ultimul său meci acolo, pe 3 martie 2010, a învins Hondurasul cu 2-0.

Echipa națională a Turciei a disputat 70 de meciuri la Beşiktaş Park, cunoscut anterior sub numele de Stadionul İnönü, câștigând 29, pierzând 22 și remizând de 16 ori”, a anunțat Federația Turcă de Fotbal pe site-ul oficial.

Beștikaș Park (Foto: IMAGO)

Detalii interesante despre Beșiktaș Park:

Stadionul a fost inaugurat in aprilie 2016

Are o capacitate de 42.445 de locuri

Gazonul este unul hibrid, ca cel de pe Arena Națională

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Prezența României la Campionatul Mondial din vara anului viitor ar fi prima după cea din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. „Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

