Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a refuzat să acorde un interviu pentru Digi Sport la finalul meciului cu Moldova, scor 2-1 pentru România.

Toate detaliile despre conflictul tehnicianului cu cea mai mare televiziune de sport din România, în rândurile de mai jos.

Selecționerul a refuzat să-i acorde un interviu după meci reporterului Digi Sport, Marian Codirlă, cu care a purtat un scurt dialog în care și-a exprimat nemulțumirile.

Citește și Cătălin Tolontan Nervii lui Lucescu Citește mai mult Cătălin Tolontan Nervii lui Lucescu

Mircea Lucescu a refuzat să dea interviu și a jignit un jurnalist

Ziaristul care l-a deranjat pe Mircea Lucescu este Remus Răureanu, cel care a scris pe iamsport.ro că selecționerul ar fi adormit pe masa de masaj și a întârziat la un antrenament.

Iată dialogul selecționerului cu reporterul Digi Sport:

Mircea Lucescu: Ce a fost mai bun am dat acolo, la voi nu mai am nimic să vă dau. Voi cine sunteți?

Marian Codirlă: Digi Sport (n.r. Lucescu pleacă fără să dea vreo explicație)

Mircea Lucescu: Dacă îl țineți pe ala care a zis că am stat și mi-a făcut masaj...

Marian Codirlă: Cine v-a zis?

Mircea Lucescu: Ăla pe care îl țineți acolo. Există o limită și eu nu suport! A zis că am fost 3 ore și am adormit.

Marian Codirlă: Dar ce treabă am eu, nea' Mircea? Mă judecați pe mine…

Mircea Lucescu: Odată și odată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să existe un comportament corect și responsabil. La vârsta mea mă puneți într-o situație jenantă, lumea crede ce spuneți voi acolo. Atât timp cât lucrează el acolo, nu mai vorbesc cu niciunul. Îmi pare rău, poți să le spui.



Nu se poate să-și bată joc de mine, am o vârstă, am făcut ceva, unii n-au făcut nimic. Eu am făcut toată viața, m-am sacrificat, am jucat, am umblat prin lume, prin țară. Vine un dobitoc să spună că „ăsta a adormit pe masa de masaj” , eu care nici măcar nu fac masaj. Aia e, să-l dea afară!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport