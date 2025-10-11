De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist +32 foto
Mircea Lucescu, Digisport FOTO: Montaj GOLAZO.ro
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 20:17
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 22:16
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a refuzat să acorde un interviu pentru Digi Sport la finalul meciului cu Moldova, scor 2-1 pentru România.
  • Toate detaliile despre conflictul tehnicianului cu cea mai mare televiziune de sport din România, în rândurile de mai jos.

Selecționerul a refuzat să-i acorde un interviu după meci reporterului Digi Sport, Marian Codirlă, cu care a purtat un scurt dialog în care și-a exprimat nemulțumirile.

Mircea Lucescu a refuzat să dea interviu și a jignit un jurnalist

Ziaristul care l-a deranjat pe Mircea Lucescu este Remus Răureanu, cel care a scris pe iamsport.ro că selecționerul ar fi adormit pe masa de masaj și a întârziat la un antrenament.

Iată dialogul selecționerului cu reporterul Digi Sport:

Mircea Lucescu: Ce a fost mai bun am dat acolo, la voi nu mai am nimic să vă dau. Voi cine sunteți?

Marian Codirlă: Digi Sport (n.r. Lucescu pleacă fără să dea vreo explicație)

Mircea Lucescu: Dacă îl țineți pe ala care a zis că am stat și mi-a făcut masaj...

Marian Codirlă: Cine v-a zis?

Mircea Lucescu: Ăla pe care îl țineți acolo. Există o limită și eu nu suport! A zis că am fost 3 ore și am adormit.

Marian Codirlă: Dar ce treabă am eu, nea' Mircea? Mă judecați pe mine…

Mircea Lucescu: Odată și odată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să existe un comportament corect și responsabil. La vârsta mea mă puneți într-o situație jenantă, lumea crede ce spuneți voi acolo. Atât timp cât lucrează el acolo, nu mai vorbesc cu niciunul. Îmi pare rău, poți să le spui.

Nu se poate să-și bată joc de mine, am o vârstă, am făcut ceva, unii n-au făcut nimic. Eu am făcut toată viața, m-am sacrificat, am jucat, am umblat prin lume, prin țară. Vine un dobitoc să spună că „ăsta a adormit pe masa de masaj”, eu care nici măcar nu fac masaj. Aia e, să-l dea afară!

