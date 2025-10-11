„Mă simțeam vinovat”  Ioan Ovidiu Sabău, după ce a vrut să plece de la U Cluj:  „Nu este ușor” + Ce spune despre echipa națională +42 foto
Ioan Ovidiu Sabău FOTO: Sport Pictures
„Mă simțeam vinovat” Ioan Ovidiu Sabău, după ce a vrut să plece de la U Cluj: „Nu este ușor” + Ce spune despre echipa națională

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 20:03
  • Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a vorbit despre situația „studenților”, la o săptămână de la momentul în care a dorit să își dea demisia.

U Cluj a pierdut cel mai recent meci disputat în campionat, scor 1-2 în fața nou-promovatei Csikszereda. După 12 etape, echipa se află pe locul 10 al clasamentului, după mai multe prestații sub așteptări în actualul sezon.

Ioan Ovidiu Sabău, despre situația de la U Cluj: „Mă simțeam vinovat”

Antrenorul formației ardelene a declarat că și-a dorit să plece de la echipă deoarece s-a simțit vinovat pentru rezultatele slabe din acest sezon.

„Au fost foarte multe accidentări. În primele 6 etape am jucat fără fundaș central și fără fundaș dreapta. Au jucat mijlocașii centrali acolo.

Din păcate, toate au fost cum ne trebuiau. Au plecat unii dintre cei mai eficienți jucători – Blănuță, Thiam și Masoero. Nu este ușor când ai atâtea probleme. Pierzi meciuri, apoi îți pierzi și încrederea. Nu faci puncte și intri în acea presiune firească.

Foarte ușor am luat golurile (n.r. – în meciul cu Csikszereda). N-am reușit să înscriem la ocaziile clare pe care le-am avut. Am controlat 70% jocul ca și posesie, dar am fost ineficienți în atac.

E clar că există o oarecare teamă. Nu există încredere. Pe unii dintre ei este presiunea rezultatelor de anul trecut, iar uneori această presiune face bine, alteori face rău”, a declarat Sabău, conform sptfm.ro.

Trebuie să găsim soluții. Dorința mea a fost să plec pentru că mă simțeam vinovat. Simțeam că jucătorii au nevoie de altceva și, ca să ajut echipa și tot ce înseamnă clubul și fanii noștri, am spus că cel mai bine e să plec eu. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor U Cluj

Sabău, despre echipa națională: „Am mare încredere că vom face un meci de excepție cu Austria”

Fostul fotbalist al echipei naționale are încredere în Mircea Lucescu și crede că la meciul cu Austria „tricolorii” vor avea o evoluție bună.

„Mircea Lucescu este cel mai în măsură să gestioneze (n.r. – situația de la echipa națională). Este clar că este un om foarte implicat, foarte orgolios, care vrea să-i facă fericiți pe fanii echipei naționale.

Este un tip foarte meticulos și valoros, cu realizări incredibile. Este al treilea antrenor din lume ca trofee câștigate. Dacă nu este el cel mai în măsură să ajute echipa națională în momentul acesta…

Este foarte responsabil ca persoană. A venit într-un moment delicat în care mulți n-au vrut să-și asume. Venise după o calificare.

După o perioadă atât de lungă în care nu și-a mai dorit să se întoarcă, până la urmă a acceptat. Eu cred că e normal să existe această presiune și tensiune. Încă nu e pierdut nimic”, a adăugat Sabău.

Eu am mare încredere că vom face un meci de excepție contra Austriei. Eu am încredere că va găsi cele mai bune soluții să câștige meciul cu Austria. Noi știm să ne mobilizăm, iar jucătorii chiar au calitate. Ioan Ovidiu Sabău

U Cluj, victorie în amicalul cu ASA Târgu Mureș

În pauza cauzată de meciurile echipei naționale, Universitatea Cluj a disputat o partidă de pregătire în compania celor de la ASA Târgu Mureș, formație aflată pe locul 4 în liga secundă.

„Studenții” s-au impus cu 4-1, grație golurilor marcate de Taywo Olakunle (min. 3, min. 38, min. 45) și Miguel Silva (min. 50).

Pentru partida amicală, Ioan Ovidiu Sabău a ales să facă un mix între jucătorii experimentați din echipă și tinerii aflați în lotul formației ardelene.

Mai multe știri de ultimă oră

