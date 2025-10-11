„Am crescut cu foamete, restricții” Ion Țiriac, despre copilărie: „Am văzut bombardamentele deasupra capului meu”
Ion Țiriac. Foto: Imago
„Am crescut cu foamete, restricții" Ion Țiriac, despre copilărie: „Am văzut bombardamentele deasupra capului meu"

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 11.10.2025, ora 20:03
  • Ion Țiriac (86 de ani), fost mare jucător de tenis și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, a vorbit despre copilăria sa.

Născut în 1939, anul izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, Țiriac a trăit primii ani ai vieții într-un climat dominat de frică și lipsuri.

Ion Țiriac, despre copilăria sa: „Am văzut bombardamentele deasupra capului meu”

România a intrat oficial în război în 1941, iar în anii următori, bombardamentele aliate au vizat în special câmpurile și rafinăriile de petrol din zona Ploieștiului, unde s-a născut fostul sportiv.

„Am văzut bombardamentele deasupra capului meu, am crescut în anii ’50 cu foamete și cu diverse restricții care erau în vremea aceea.

Și uite că am avut o viață senzațională, n-aș putea s-o compar cu a nimănui.

Fără să pot să aleg, tot ceea ce am făcut s-a lipit de mine ca o pasiune”, a declarat fostul tenismen, conform iamsport.ro.

Voi m-ați întrebat despre motivație. Am ajuns mereu acolo unde mi-am dorit? Nu! Eu am făcut greșeli enorme! Ion Țiriac

După război, România a intrat sub influența Uniunii Sovietice, iar regimul comunist a impus teroare și limitări severe.

Cariera sa de tenismen s-a desfășurat în perioada regimului comunist, timp în care a cucerit 34 de titluri la simplu.

1970
a fost anul în care Țiriac și Năstase au câștigat Roland Garros la dublu. Cei doi au format cel mai de succes cuplu românesc din tenis, cu 11 trofee cucerite împreună

În prezent, tenismenul este ocupant al locului 1.688 în clasamentul celor mai bogați oameni ai planetei.

Averea lui Ion Țiriac este estimată la 2,1 miliarde de euro. În clasamentul Forbes, doar doi români îl depășesc: Ion Stoica (60 de ani) și Matei Zaharia (39 de ani), cofondatorii companiei americane de tehnologie Databricks, cu o avere de 2,5 miliarde de euro fiecare.

