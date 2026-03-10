Amendă uriașă Rodri, sancționat dur pentru că a criticat arbitrajul din Premier League!  +8 foto
Foto: IMAGO
Campionate

Amendă uriașă Rodri, sancționat dur pentru că a criticat arbitrajul din Premier League!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 14:39
  • Rodri (29 de ani), mijlocașul lui Manchester City, a primit o amendă de 92.000 de euro după ce a criticat arbitrajul din meciul cu Tottenham, 2-2, din etapa 24 din Premier League.

Tottenham și Manchester City s-au întâlnit pe 1 februarie, iar, după prima repriză, echipa antrenată de Pep Guardiola părea tot mai sigură de victorie.

După primele 45 de minute, City conducea cu scorul de 2-0, dar Tottenham a revenit incredibil și a egalat, grație „dublei” reușite de Dominic Solanke ('53, '70).

Îi ia apărarea lui Vassaras  Răzvan Burleanu anunță noi măsuri pentru reducerea erorilor de arbitraj: „Lucrăm cu acest proiect pe masă”
Citește și
Îi ia apărarea lui Vassaras Răzvan Burleanu anunță noi măsuri pentru reducerea erorilor de arbitraj: „Lucrăm cu acest proiect pe masă”
Citește mai mult
Îi ia apărarea lui Vassaras  Răzvan Burleanu anunță noi măsuri pentru reducerea erorilor de arbitraj: „Lucrăm cu acest proiect pe masă”

Rodri, amendă uriașă, după ce a criticat arbitrajul din Premier League

După remiza din etapa 24, Rodri l-a criticat dur pe arbitrul Robert Jones, susținând că nu a fost neutru în partida cu Tottenham.

Federația Engleză de Fotbal l-a amendat pe mijlocașul lui Manchester City cu 80.000 de lire sterline (92.000 de euro) pentru că „a acționat într-un mod nepotrivit la un interviu de după meci, făcând comentarii care pun la îndoială imparțialitatea și/sau integritatea unui arbitru”, conform marca.com.

Rodri a fost nemulțumit de faptul că arbitrul a validat primul gol al lui Solanke, din minutul 53, după ce atacantul l-a lovit în picior pe Marc Guehi, fundașul lui City.

Nu vor să câștigăm, iar arbitrul trebuie să fie neutru. Este o greșeală foarte clară în prima fază (n.r. - la primul gol al lui Solanke). Îi dă o lovitură evidentă (n.r. - lui Guehi), iar VAR-ul este acolo cu un motiv.

Aceste mici detalii fac diferența. Dacă nu ar fi marcat acel prim gol, poate am fi câștigat meciul.

Nu vorbesc niciodată despre arbitri pentru că respect foarte mult munca lor, dar nu este doar despre astăzi, sunt deja două sau trei meciuri la rând.

Sincer, nu știu de ce. Am câștigat mult și oamenii nu vor să câștigăm, dar arbitrul trebuie să fie neutru. Nu este corect, pentru că muncim mult și este foarte frustrant”, a spus după acel Rodri, conform sursei citate.

Golul lui Dominic Solanke contestat de Rodri. Foto: captură YouTube/Man. City
Golul lui Dominic Solanke contestat de Rodri. Foto: captură YouTube/Man. City

Galerie foto (8 imagini)

Golul lui Dominic Solanke contestat de Rodri. Foto: captură YouTube/Man. City Golul lui Dominic Solanke contestat de Rodri. Foto: captură YouTube/Man. City Golul lui Dominic Solanke contestat de Rodri. Foto: captură YouTube/Man. City Golul lui Dominic Solanke contestat de Rodri. Foto: captură YouTube/Man. City Golul lui Dominic Solanke contestat de Rodri. Foto: captură YouTube/Man. City
+8 Foto
labels.photo-gallery

În cazul acestor critici față de arbitraj, în Liga 1 amenzile pot varia de la câteva mii până la zeci de mii de lei, plus suspendări în funcție de gravitate.

Rodri: „Comentariile mele au fost făcute într-un moment de frustrare”

Federația Engleză de Fotbal a confirmat că Rodri și-a recunoscut vina și că a fost amendat cu suma respectivă, plus un avertisment privind comportamentul său în viitor.

Mijlocașul a trimis două scrisori pentru a se apăra de o potențială sancțiune drastică.

În prima scrisoare, Rodri a spus că declarațiile sale au fost „înțelese și interpretate greșit de unele organizații media”. În a doua scrisoare, spaniolul a precizat:

„Doresc să fie clar că nu am intenționat să sugerez părtinire sau să pun la îndoială integritatea oficialilor de meci.

Am avut întotdeauna și continui să am un mare respect pentru arbitri și pentru munca dificilă pe care o desfășoară într-un mediu rapid și supus unei presiuni ridicate.

Comentariile mele au fost făcute într-un moment de frustrare după un rezultat dezamăgitor. Privind înapoi, recunosc că cuvintele pe care le-am folosit au fost alese prost și puteau fi interpretate într-un mod pe care nu l-am intenționat”, a mai transmis Rodri, conform bbc.com.

65 de milioane de euro
este cota de piață a lui Rodri, conform Transfermarkt

Manchester City se află pe locul secund în Premier League, cu 60 de puncte acumulate, la 7 lungimi în spatele liderului Arsenal. „Cetățenii” au cu un meci mai puțin disputat.

Pentru trupa pregătită de Pep Guardiola urmează duelul cu Real Madrid din optimile Ligii Campionilor. Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

USR nu vrea „Anul Ilie Năstase” Singurii care n-au votat proiectul legislativ au fost parlamentarii conduși de Dominic Fritz: „E doar  o metodă de a sifona bani”
Diverse
13:57
USR nu vrea „Anul Ilie Năstase” Singurii care n-au votat proiectul legislativ au fost parlamentarii conduși de Dominic Fritz: „E doar o metodă de a sifona bani”
Citește mai mult
USR nu vrea „Anul Ilie Năstase” Singurii care n-au votat proiectul legislativ au fost parlamentarii conduși de Dominic Fritz: „E doar  o metodă de a sifona bani”
Percheziții după Rapid - Petrolul VIDEO:  Poliția și Jandarmeria au demarat acțiuni ample, după violențele din Giulești. Au fost identificate 9 persoane
Superliga
13:33
Percheziții după Rapid - Petrolul VIDEO: Poliția și Jandarmeria au demarat acțiuni ample, după violențele din Giulești. Au fost identificate 9 persoane
Citește mai mult
Percheziții după Rapid - Petrolul VIDEO:  Poliția și Jandarmeria au demarat acțiuni ample, după violențele din Giulești. Au fost identificate 9 persoane

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Manchester City Premier League tottenham amenda rodri
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor » Valverde, show pe Bernabeu
LIVE Real Madrid - Manchester City  și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor » Valverde, show pe Bernabeu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share