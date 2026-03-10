Amendă uriașă Rodri, sancționat dur pentru că a criticat arbitrajul din Premier League!

Rodri (29 de ani), mijlocașul lui Manchester City, a primit o amendă de 92.000 de euro după ce a criticat arbitrajul din meciul cu Tottenham, 2-2, din etapa 24 din Premier League.

Tottenham și Manchester City s-au întâlnit pe 1 februarie, iar, după prima repriză, echipa antrenată de Pep Guardiola părea tot mai sigură de victorie.

După primele 45 de minute, City conducea cu scorul de 2-0, dar Tottenham a revenit incredibil și a egalat, grație „dublei” reușite de Dominic Solanke ('53, '70).

Rodri, amendă uriașă, după ce a criticat arbitrajul din Premier League

După remiza din etapa 24, Rodri l-a criticat dur pe arbitrul Robert Jones, susținând că nu a fost neutru în partida cu Tottenham.

Federația Engleză de Fotbal l-a amendat pe mijlocașul lui Manchester City cu 80.000 de lire sterline (92.000 de euro) pentru că „a acționat într-un mod nepotrivit la un interviu de după meci, făcând comentarii care pun la îndoială imparțialitatea și/sau integritatea unui arbitru”, conform marca.com.

Rodri a fost nemulțumit de faptul că arbitrul a validat primul gol al lui Solanke, din minutul 53, după ce atacantul l-a lovit în picior pe Marc Guehi, fundașul lui City.

„Nu vor să câștigăm, iar arbitrul trebuie să fie neutru. Este o greșeală foarte clară în prima fază (n.r. - la primul gol al lui Solanke). Îi dă o lovitură evidentă (n.r. - lui Guehi), iar VAR-ul este acolo cu un motiv.

Aceste mici detalii fac diferența. Dacă nu ar fi marcat acel prim gol, poate am fi câștigat meciul.

Nu vorbesc niciodată despre arbitri pentru că respect foarte mult munca lor, dar nu este doar despre astăzi, sunt deja două sau trei meciuri la rând.

Sincer, nu știu de ce. Am câștigat mult și oamenii nu vor să câștigăm, dar arbitrul trebuie să fie neutru. Nu este corect, pentru că muncim mult și este foarte frustrant”, a spus după acel Rodri, conform sursei citate.

În cazul acestor critici față de arbitraj, în Liga 1 amenzile pot varia de la câteva mii până la zeci de mii de lei, plus suspendări în funcție de gravitate.

Rodri: „Comentariile mele au fost făcute într-un moment de frustrare”

Federația Engleză de Fotbal a confirmat că Rodri și-a recunoscut vina și că a fost amendat cu suma respectivă, plus un avertisment privind comportamentul său în viitor.

Mijlocașul a trimis două scrisori pentru a se apăra de o potențială sancțiune drastică.

În prima scrisoare, Rodri a spus că declarațiile sale au fost „înțelese și interpretate greșit de unele organizații media”. În a doua scrisoare, spaniolul a precizat:

„Doresc să fie clar că nu am intenționat să sugerez părtinire sau să pun la îndoială integritatea oficialilor de meci.

Am avut întotdeauna și continui să am un mare respect pentru arbitri și pentru munca dificilă pe care o desfășoară într-un mediu rapid și supus unei presiuni ridicate.

Comentariile mele au fost făcute într-un moment de frustrare după un rezultat dezamăgitor. Privind înapoi, recunosc că cuvintele pe care le-am folosit au fost alese prost și puteau fi interpretate într-un mod pe care nu l-am intenționat”, a mai transmis Rodri, conform bbc.com.

65 de milioane de euro este cota de piață a lui Rodri, conform Transfermarkt

Manchester City se află pe locul secund în Premier League, cu 60 de puncte acumulate, la 7 lungimi în spatele liderului Arsenal. „Cetățenii” au cu un meci mai puțin disputat.

Pentru trupa pregătită de Pep Guardiola urmează duelul cu Real Madrid din optimile Ligii Campionilor. Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport