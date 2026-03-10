„Nu există pentru mine!” Michael Jordan, în cea mai aprinsă dezbatere din SUA: „Creează animozitate”

Michael Jordan (63 de ani) a vorbit despre titlul de cel mai bun baschetbalist all-time (GOAT), mărturisind că nu crede că o comparație între marii jucători din NBA are vreun sens.

Jordan a preferat să sublinieze importanța pe care o joacă fiecare generație în istoria mai amplă a sportului.

Considerat de mulți drept cel mai mare jucător de baschet din toate timpurile, Jordan crede că sunt nedrepte comparațiile între generații.

Michael Jordan, în cea mai aprinsă dezbatere din SUA

„Termenul GOAT este ceva care nu mă va impresiona niciodată. Pur și simplu, nu există pentru mine!

Nu am jucat niciodată împotriva lui Oscar Robertson sau Jerry West. Mi-ar fi plăcut, erau la fel de competitivi ca mine. Am învățat de la ei și am deschis calea pentru Kobe Bryant și LeBron James, nu-i așa?

Mi-ar fi plăcut să joc împotriva lui LeBron și Kobe în perioada mea de glorie”, a spus legenda din NBA, pentru NBC.

E o comparație goală. Nu vei găsi niciodată adevăratul răspuns la această întrebare. Michael Jordan

Jordan a respins și comparațiile dintre generații și a criticat „marketingul” care încearcă să ridice o perioadă de timp sau o generație peste alta.

„Ideea de GOAT face parte din marketing, stârnește un hype, vine din lucrurile care încearcă să ridice o generație deasupra alteia. Cred că asta creează animozitate.

Nu am nicio animozitate față de jucătorii de astăzi. E o comparație fără sens. Nu vei găsi niciodată răspunsul adevărat la această întrebare despre cel mai bun din toate timpurile.

Cred că LeBron a avut o carieră incredibilă și îl admir pentru ceea ce a făcut. Și Kobe, precum și Kevin Durant și toți acești băieți care au jucat în această eră. Cred că au ridicat enorm jocul de baschet”.

6 titluri a câștigat Michael Jordan cu Chicago Bulls în NBA

Jordan e de părere că dezbaterea despre GOAT poate uneori eclipsa realizările generațiilor anterioare.

„Ar trebui să onorăm întotdeauna foștii jucători. Făcând asta, uiți cumva de Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Bill Russell.

Adică, Bill Russell a avut 11 campionate. Cum îi împingi pur și simplu la colț și le spui: «Oh, am uitat de voi?»”.

