 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost externat, astăzi, din spital.

Problemele de sănătate ale antrenorului au dat peste cap planurile sale de pregătire ale duelului decisiv pentru calificarea la CM 2026, contra Turciei.

Mircea Lucescu a fost internat la începutul acestei luni pentru o tulburare de ritm cardiac, motiv pentru care nu s-a deplasat în Antalya să vadă meciurile de pregătire ale echipelor românești.

„Il Luce” a revenit în spital, suferind de o gripă severă.

Mircea Lucescu a fost externat, dar problemele continuă

În cursul acestei zile, selecționerul României a fost externat din spital, însă starea sa de sănătate va fi monitorizată de doctori, susține gsp.ro.

Mircea Lucescu nu ar exclude să meargă în străinătate pentru a realiza un nou set de analize.

Mircea Lucescu le dă emoții „tricolorilor” înaintea barajului pentru CM 2026

Problemele de sănătate ale selecționerului au dat peste cap banca pregătirea semifinalei barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, cu Turcia.

Duelul de la Istanbul va avea loc pe data de 26 martie. Câștigătoarea va accede în runda finală a play-off-ului de calificare.

În cazul unui succes în Turcia, România va întâlni câștigătoarea duelului dintre Kosovo și Slovenia, pe data de 31 martie.

Dacă România se va califica la turneul final din Canada, SUA și Mexic va întâlni o țară gazdă în faza grupelor:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a suferit un preinfarct, în 2009, în timp ce se afla în cantonamentul de vară alături de Șahtior Donețk.

„Il Luce” a fost transportat de urgență la spital și a fost operat pe cord de către medicii ucraineni.

Doctorii i-au montat un stent pentru a restabili fluxul sanguin, întrucât antrenorul avea o arteră coroniară aproape înfundată.

Acum un an a suferit o altă intervenție chirurgicală, când i-a fost montată o proteză la șoldul drept.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport