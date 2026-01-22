Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou

Mircea Lucescu, 80 de ani, are probleme de sănătate și e internat în spital, în România, pentru tratament

La începutul anului, Cătălin Tolontan a scris pe GOLAZO.ro despre problemele medicale la inimă pe care Lucescu le-a avut și pe care le-a tratat tot la niște medici din țară

Problemele au plecat de la o răceală puternică, scrie prosport.ro.

Mircea Lucescu: „Am fost nevoit să mă internez din nou”

Selecționerul a explicat situația sa, într-o declarație pentru GOLAZO.ro:

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat.

Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade.

Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”.

Il luce a precizat și că urmărește meciul Dinamo Zagreb - FCSB, care a început la ora 22:00, în Europa League.

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu

În vara lui 2009, Mircea Lucescu a suferit preinfarct în timp ce se afla cu Șahtior în cantonament.

A fost internat de urgență în spitalul din Donețk, iar medicii i-au efectuat o intervenție chirurgicală pe cord pentru a trata problema.

Din cauza unei artere coronariene aproape înfundate și a unor simptome de circulație deficitară, medicii i-au montat un stent pentru a restabili fluxul sanguin.

Acum un an a suferit o altă intervenție chirurgicală, când i-a fost montată o proteză la șoldul drept.

El suferea de dureri de mai mult timp și amânase operația, pentru a fi alături de echipa națională în meciurile din Liga Națiunilor.

