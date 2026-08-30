„N-am înțeles reacția lor” Mirel Rădoi sare în apărarea românului care a fost huiduit de fanii lui Gaziantep

Gaziantep - Rizespor 1-2. Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul gazdelor, i-a luat apărarea lui Florin Ștefan (30 de ani), după ce fundașul stânga a fost huiduit de fanii echipei.

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Sâmbătă, în etapa #3 din Turcia, Gaziantep era condusă de Rizespor cu 2-0 după 35 de minute, lucru care i-a nemulțumit pe fani.

Suporterii prezenți în tribune au început să-l huiduie pe Florin Ștefan, titularizat de Rădoi, la fiecare atingere de minge.

Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Ștefan: „Nu am înțeles de ce au reacționat așa”

În cele din urmă, Mirel Rădoi a decis să-l scoată din teren pe Florin Ștefan în minutul 65. La finalul partidei, tehnicianul lui Gaziantep a precizat că nu a înțeles gestul fanilor.

„Sunt antrenorul acestei echipe și e datoria mea să stabilesc echipa de start. Nu am înțeles reacția fanilor la adresa lui Florin Ștefan.

Este dreptul lor, fanii pot reacționa. Avem doi fundași stânga și ambii sunt jucători cu profiluri diferite. Dacă fanii huiduie șase jucători, ce fac? Trebuie să-i schimb pe toți?”, a declarat Mirel Rădoi, conform olaymedya.com.

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Florin Ștefan a ajuns la Gaziantep în această vară, după ce s-a despărțit de Universitatea Craiova, alături de care a cucerit eventul în sezonul trecut.

În partida de sâmbătă, Mirel Rădoi i-a mai titularizat pe românii Deian Sorescu și Alexandru Maxim. Pentru Rizespor au evoluat Valentin Mihăilă (intrat în minutul 64), dar și Iustin Doicaru (intrat în minutul 89).

Mirel Rădoi: „Meritam să obținem un punct”

Cât despre rezultatul partidei, Mirel Rădoi considera că echipa sa nu trebuia să piardă.

„Am început meciul puțin mai relaxați și nu ne-am concentrat. Rizespor a intrat mai bine în meci. Am primit două goluri după unele faze pe care le-am lucrat la antrenamente în această săptămână.

Am avut ocazii clare pe care le-am creat și le-am ratat. Am dominat meciul, dar nu am obținut rezultatul dorit. Dacă mă întrebați pe mine, nu meritam mai mult de un punct astăzi. Am fi putut obține un egal.

Patru puncte nu sunt suficiente (n.r. - după 3 etape). Despre transferuri trebuie să-i întrebați pe cei din club. Avem jucători veniți din liga a doua, care au nevoie de timp de adaptare.

Unii dintre jucătorii noștri erau accidentați și nu erau în lot. Avem niște puncte slabe, sunt poziții pe care nu suntem acoperiți”, a mai spus Rădoi.

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