„Nu te-am vrut la echipă!” Conflictul lui Rădoi cu un jucător a inflamat criza la Gaziantep, antrenorul fiind demis. Și un jucător român e în pericol
Rădoi, ținut cu greu de un jucător advers în timpul unui amical al lui Gaziantep. Foto: Imago
Campionate

„Nu te-am vrut la echipă!” Conflictul lui Rădoi cu un jucător a inflamat criza la Gaziantep, antrenorul fiind demis. Și un jucător român e în pericol

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 16:28
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 16:28
  • Mirel Rădoi, 45 de ani, a părăsit Gaziantep după puțin mai mult de patru luni, în conflict cu conducerea clubului.
  • Antrenorul ar fi avut și un scandal cu un fotbalist turc care a afectat și mai mult atmosfera din vestiar. „Iată cuvintele șocante pe care i le-a spus Rădoi!”, a dezvăluit un jurnalist local. 
  • Ce se va întâmpla cu Florin Ștefan, fundașul stânga adus de Rădoi la Gaziantep.
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Mirel Rădoi a părăsit brusc FCSB, pe 21 aprilie, la doar 42 de zile după ce preluase echipa. Imediat, pe 22 aprilie, a semnat cu Gaziantep, însă nu a rămas prea mult în Turcia.

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Pe 31 august, patru luni și o săptămână mai târziu, a fost concediat. Ultima conferință, în urma eșecului în fața lui Rizespor (1-2), l-a înfuriat pe președintele Memik Yilmaz. Antrenorul reproșase dur conducerii transferurile făcute!

Rădoi spre Halil: „N-ai fost jucătorul pe care l-am cerut. Să fim sinceri unul cu altul”

Acum, un jurnalist turc dezvăluie alt conflict intern care a inflamat și mai mult atmosfera în vestiar.

Ali Budak, fondator și redactor șef al site-ului Gazispor.com, susține că „Rădoi i-a spus cuvinte șocante lui Halil Dervișoglu”, 26 de ani, atacant împrumutat în vară de Gaziantep de la Galatasaray.

Halil Dervisoglu (stânga) a jucat doar 20 de minute într-un meci la Gaziantep cu Rădoi antrenor. Foto: Imago Halil Dervisoglu (stânga) a jucat doar 20 de minute într-un meci la Gaziantep cu Rădoi antrenor. Foto: Imago
Halil Dervisoglu (stânga) a jucat doar 20 de minute într-un meci la Gaziantep cu Rădoi antrenor. Foto: Imago

„Nu te-am vrut la echipă. N-ai fost jucătorul pe care l-am cerut. Să fim sinceri unul cu altul”, i-ar fi zis tehnicianul vârfului.

„Din acel moment, a început îndepărtarea lui Halil de la Gaziantep. Acum însă, după plecarea lui Rădoi, șansele sale de a continua au crescut”, a mai scris Budak pe X.

Îi reziliază Gaziantep contractul lui Florin Ștefan?

Ruptura de Rădoi ar putea avea consecințe negative asupra altui român: fundașul stânga Florin Ștefan.

Florin Ștefan a fost titular în toate cele 3 partide jucate la Gaziantep în campionat. Foto: Imago Florin Ștefan a fost titular în toate cele 3 partide jucate la Gaziantep în campionat. Foto: Imago
Florin Ștefan a fost titular în toate cele 3 partide jucate la Gaziantep în campionat. Foto: Imago

Adus de antrenor de la Craiova, apărătorul în vârstă de 30 de ani a fost huiduit de fanii lui Gaziantep și Rădoi i-a luat apărarea.

După demiterea tehnicianului, Ștefan ar putea fi și el dat afară. Conform site-ului GFK Arena, apropiat de Gaziantep, jucătorul riscă să i se rezilieze contractul. „A fost cel mai slab în primele trei etape”, a fost concluzia GFK Arena.

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