„Nu te-am vrut la echipă!” Conflictul lui Rădoi cu un jucător a inflamat criza la Gaziantep, antrenorul fiind demis. Și un jucător român e în pericol

- Mirel Rădoi, 45 de ani, a părăsit Gaziantep după puțin mai mult de patru luni, în conflict cu conducerea clubului.
- Antrenorul ar fi avut și un scandal cu un fotbalist turc care a afectat și mai mult atmosfera din vestiar. „Iată cuvintele șocante pe care i le-a spus Rădoi!”, a dezvăluit un jurnalist local.
- Ce se va întâmpla cu Florin Ștefan, fundașul stânga adus de Rădoi la Gaziantep.
Mirel Rădoi a părăsit brusc FCSB, pe 21 aprilie, la doar 42 de zile după ce preluase echipa. Imediat, pe 22 aprilie, a semnat cu Gaziantep, însă nu a rămas prea mult în Turcia.
Pe 31 august, patru luni și o săptămână mai târziu, a fost concediat. Ultima conferință, în urma eșecului în fața lui Rizespor (1-2), l-a înfuriat pe președintele Memik Yilmaz. Antrenorul reproșase dur conducerii transferurile făcute!
Rădoi spre Halil: „N-ai fost jucătorul pe care l-am cerut. Să fim sinceri unul cu altul”
Acum, un jurnalist turc dezvăluie alt conflict intern care a inflamat și mai mult atmosfera în vestiar.
Ali Budak, fondator și redactor șef al site-ului Gazispor.com, susține că „Rădoi i-a spus cuvinte șocante lui Halil Dervișoglu”, 26 de ani, atacant împrumutat în vară de Gaziantep de la Galatasaray.
„Nu te-am vrut la echipă. N-ai fost jucătorul pe care l-am cerut. Să fim sinceri unul cu altul”, i-ar fi zis tehnicianul vârfului.
„Din acel moment, a început îndepărtarea lui Halil de la Gaziantep. Acum însă, după plecarea lui Rădoi, șansele sale de a continua au crescut”, a mai scris Budak pe X.
Îi reziliază Gaziantep contractul lui Florin Ștefan?
Ruptura de Rădoi ar putea avea consecințe negative asupra altui român: fundașul stânga Florin Ștefan.
Adus de antrenor de la Craiova, apărătorul în vârstă de 30 de ani a fost huiduit de fanii lui Gaziantep și Rădoi i-a luat apărarea.
După demiterea tehnicianului, Ștefan ar putea fi și el dat afară. Conform site-ului GFK Arena, apropiat de Gaziantep, jucătorul riscă să i se rezilieze contractul. „A fost cel mai slab în primele trei etape”, a fost concluzia GFK Arena.